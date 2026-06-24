陸喊幫助台灣農漁民 陸委會：「養套殺」過程承受貿易不確定性

中國大陸國台辦今天表示，將持續幫助台灣農漁民拓展市場。陸委會回應，中國大陸市場讓台灣農民承受貿易不確定性，遑論真正的幫助，台灣鳳梨釋迦輸陸是「養套殺」過程。

中國大陸國台辦發言人張晗今天上午在例行記者會上指稱，大陸是台灣農漁業產品的重要出口地，採取一系列措施外，也與台灣有關團體、人士幫助台灣農漁民拓展大陸市場，為台灣農漁產品找出路、拓銷路、穩收益。

她說，兩岸鳳梨釋迦各有特色，大陸擁有超大規模市場，完全容得下來自台灣的農產品，將秉持「兩岸一家親」理念，持續幫助台灣農漁民拓展大陸市場，確實增加台灣農漁民收益。

大陸委員會（陸委會）今天傍晚回應，中國大陸2021年9月片面暫停台灣釋迦輸陸，對於我方要求透過兩岸協議平台進行溝通的提議不予回應；2023年6月起再以附加條件及政治前提，有限度的恢復台灣釋迦輸陸，顯然是基於政治考量。

陸委會表示，中國大陸政策不穩定，宣稱要幫助台灣農民，卻從2024年起對釋迦課徵29%（關稅20%、增值稅9%）高稅率，對其他水果課徵不等稅率。

陸委會強調，台灣鳳梨釋迦輸陸問題是標準的「養套殺」過程，中國大陸讓台灣農民承受貿易不確定性及高風險，遑論真正幫助台灣農民。