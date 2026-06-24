聽新聞
0:00 / 0:00
陸旅遊業者來台考察被駁 陸委會：由小兩會溝通
中國大陸上海、福建旅遊業者申請來台旅遊考察被駁回。陸委會重申，來台旅遊踩線必須由「觀光小兩會」溝通才能進行，對岸片面決定旅遊業者來台考察，「我方礙難配合」。
大陸委員會（陸委會）24日晚表示，陸方來台踩線考察必須由觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通才能進行。
陸委會重申，去年2月已經函告陸方，相關旅遊業者來台踩線考察必須由觀光小兩會溝通才能進行。陸方未回覆去函，逕自聯繫台灣的旅遊相關協會或團體，協助安排陸方旅行業者來台考察踩線，將產生失序情形，「對於陸方片面決定安排，我方礙難配合」。
中國大陸國台辦發言人陳斌華24日下午透過「答記者問」表示，為貫徹落實十項促進兩岸交流合作的政策措施，推動上海、福建居民赴台灣個人遊試點，兩地旅遊業界迅速組織從業者踩線團申請赴台實地考察線路、對接台灣旅遊業者。
陳斌華指出，踩線是旅遊開放前的常規行業操作，目的是對接食宿、景點、接待流程，屬於純民間、純業務交流，但卻被設置必須先經觀光小兩會協商的前置門檻，駁回踩線團赴台申請，這是政治操弄、人為設障。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。