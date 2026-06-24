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陸旅遊業者來台考察被駁 陸委會：由小兩會溝通

中央社／ 台北24日電
中國大陸上海、福建旅遊業者申請來台旅遊考察被駁回。陸委會重申，來台旅遊踩線必須由「觀光小兩會」溝通才能進行，對岸片面決定旅遊業者來台考察，「我方礙難配合」。本報系資料照
中國大陸上海、福建旅遊業者申請來台旅遊考察被駁回。陸委會重申，來台旅遊踩線必須由「觀光小兩會」溝通才能進行，對岸片面決定旅遊業者來台考察，「我方礙難配合」。本報系資料照

中國大陸上海、福建旅遊業者申請來台旅遊考察被駁回。陸委會重申，來台旅遊踩線必須由「觀光小兩會」溝通才能進行，對岸片面決定旅遊業者來台考察，「我方礙難配合」。

大陸委員會（陸委會）24日晚表示，陸方來台踩線考察必須由觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通才能進行。

陸委會重申，去年2月已經函告陸方，相關旅遊業者來台踩線考察必須由觀光小兩會溝通才能進行。陸方未回覆去函，逕自聯繫台灣的旅遊相關協會或團體，協助安排陸方旅行業者來台考察踩線，將產生失序情形，「對於陸方片面決定安排，我方礙難配合」。

中國大陸國台辦發言人陳斌華24日下午透過「答記者問」表示，為貫徹落實十項促進兩岸交流合作的政策措施，推動上海、福建居民赴台灣個人遊試點，兩地旅遊業界迅速組織從業者踩線團申請赴台實地考察線路、對接台灣旅遊業者。

陳斌華指出，踩線是旅遊開放前的常規行業操作，目的是對接食宿、景點、接待流程，屬於純民間、純業務交流，但卻被設置必須先經觀光小兩會協商的前置門檻，駁回踩線團赴台申請，這是政治操弄、人為設障。

陸委會 考察 福建 國台辦

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