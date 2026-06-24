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在陸日本人涉攜稀土物品出境遭捕 陸外交部：日方應提醒企業守法

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
針對有在陸日本人涉走私稀土相關物品遭拘捕，大陸外交部發言人郭嘉昆稱，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規。圖／路透
針對有在陸日本人涉走私稀土相關物品遭拘捕，大陸外交部發言人郭嘉昆稱，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規。圖／路透

日本公司在陸日本員工傳出5月在遼寧大連被中國相關部門拘捕，日本官房長官木原稔24日證實，中國相關部門5月在遼寧省大連市拘捕2名日本人，這2人涉嫌違反「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」。大陸外交部則稱，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規。

共同社等日媒稍早報導，相關人士透露，被捕的2位日籍人士中，其中至少有1人是日本電機巨頭中國當地法人的日籍員工。據悉此人試圖將中國加強出口管制的稀土相關物品帶到中國境外，可能被視為違反法令。

木原稔透露，2人分別在5月18日和25日被拘。中國大陸海關部門均在拘捕翌日向日本駐外使領館通報此事。據悉，2人健康無虞。木原稔以目前處於調查階段以及「保護隱私」為由沒有說明詳細情況，表示「將與本人及相關人員聯繫，從保護日本人的角度妥善應對。」

大陸外交部發言人郭嘉昆也在今天例行記者會針對此事回應，他稱，據了解，2名日本人因違反中國法律被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報了有關個案情況，「我們想強調的是，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規。」

日媒對此事稱，在日中關係急轉直下的情況下有日本人被拘捕，日本經濟界關於對華商務風險的擔憂或將擴散。中國政府反對日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答辯，1月開始加強軍民兩用物項對日出口管制，將其作為事實上的反制措施。

關於在陸日本人遭拘捕，去年7月安斯泰來製藥公司日籍男員工因被認定「從事間諜活動」，在陸被判有期徒刑3年6個月。該男子是曾任中國當地公司高管的資深派駐人員，2023年3月回國前夕被拘捕。

稀土 日本 木原稔

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