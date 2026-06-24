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上海福建旅遊業者申請赴台踩線遭駁回 國台辦批：人為設障

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華。圖／本報系資料照
大陸國台辦發言人陳斌華。圖／本報系資料照

四月鄭習會後，中共中台辦授權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，其中包括「推動恢復上海市及福建省居民赴台灣本島個人遊試點」。大陸國台辦發言人陳斌華24日批評，民進黨當局單方面拋出「必須先經觀光小兩會協商」前提，直接駁回上海、福建旅遊業者踩線團入台申請，是典型的政治操弄、人為設障。

大陸國台辦24日下午以陳斌華名義發布答記者問。提問指出，「近日上海、福建旅遊業者申請赴島內（指台灣）旅遊踩線被台灣有關方面駁回。請問對此有何評論？」

陳斌華表示，為貫徹落實十項促進兩岸交流合作的政策措施，積極推動上海、福建居民赴台灣個人遊試點，兩地旅遊業界迅速組織從業者踩線團申請入台實地考察線路、對接台灣旅遊業者。這是大陸方面順應兩岸民眾的共同期盼，積極務實推動兩岸民間往來、助力台灣觀光產業的善意舉措。

陳斌華說，踩線是旅遊開放前常規行業操作，目的是對接食宿、景點、接待流程，屬於純民間、純業務交流。但民進黨當局卻單方面拋出「必須先經觀光小兩會協商」作為前置門檻，直接駁回踩線團入台申請，是典型的政治操弄、人為設障。

他表示，眾所周知，「海峽兩岸關於大陸居民赴台旅遊協議」是海協會和海基會在「九二共識」基礎上協商並簽訂。民進黨當局拒不承認「九二共識」，其觀光主管部門甚至叫囂「台灣與中國通過『小兩會』進行雙邊協商」，充分反映出其否定「九二共識」、破壞兩岸交流、推行台獨分裂的本質和圖謀。

陳斌華指出，必須強調指出的是，民進黨當局倒行逆施，無視台灣旅遊業者生存困境與普通民眾民生訴求，人為掐斷旅遊市場復甦通道，以各種站不住腳的理由拒絕大陸居民赴島內旅遊，以犧牲台灣民眾切身利益來謀取政治私利，正日益引起島內旅遊業者和民眾的強烈憤慨。相信廣大台灣同胞能夠看清民進黨當局阻限兩岸交流交往的險惡用心，堅決反對民進黨當局違背民意的惡行。

福建 上海 陳斌華 海協會 國台辦

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