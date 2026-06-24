客家兒童合唱團遭改「中國台灣」 陸委會：對岸打壓傷害兩岸人民情感

國立客家兒童合唱團參加有「合唱界奧林匹克」之稱的「世界合唱大會」，團名卻遭改為「中國台灣客家兒童合唱團」。陸委會24日表示，對於國際組織屈服於特定政治壓力，惡意矮化我國國家級合唱團之舉，予以嚴厲譴責，並指對岸在國際上全面打壓我民間團體的行徑，不僅無法贏得國際社會的尊重，更嚴重傷害兩岸人民的情感。

客家委員會今天舉辦記者會表示，今年3、4月時，WSCM官方網站上仍然以「National Taiwan Hakka Children's Choir」為團名，卻在6月22日修改為「China Taiwan Hakka Children's Choir」，國名由「National Taiwan」改為「China Taiwan」。

陸委會24日下午發布新聞稿指出，對主辦單位在官方網頁上擅自篡改名稱為一事，表達強烈不滿與嚴正抗議。「國立客家兒童合唱團」為客委會依法成立的國家級合唱團，此次獲選參與國際盛會，實屬不易，國際組織應尊重參演團體，不應將政治框架強加於純粹的民間藝文活動之上。

陸委會表示，將全力支持主管機關客家委員會及合唱團，透過相關管道向主辦單位「國際合唱音樂聯合會」（IFCM）提出正式抗議與更正要求，捍衛我方應有的權益與尊嚴。

陸委會強調，台灣孩子們的音樂才華與努力成果不應成為政治操作的犧牲品。呼籲主辦單位應正視國際社會的多元與包容價值，儘速恢復我團正式名稱，讓兒童的純粹歌聲得以在國際舞台上自由發聲。

針對團名遭到改名一事，客家公共傳播基金會董事長宋廷棟今天在記者會上表示，國際合唱聯盟理事之一來函關切，認為我方不應遭受不公平對待。但由於活動也接受澳門政府的補助，這項更改是依照澳門政府的指示所進行，否則 WSCM將無法舉辦。

客委會主委古秀妃表示，客委會表達嚴正抗議，並要求主辦單位應儘速更正名稱，維護台灣參與國際文化事務之尊嚴與權益。她表示，團名代表團方的認同與自主權力，不能由主辦單位修改，呼籲WSCM尊重。若無法改回名稱，國立客家兒童合唱團將拒絕參加。