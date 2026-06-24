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解讀大陸「民族團結法」 台籍律師：更像「倡議書」不是「刑法典」

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
中國大陸《民族團結進步促進法》將於7月1日實施。中新社
中國大陸《民族團結進步促進法》將於7月1日實施。中新社

大陸《民族團結進步促進法》將於7月1日實施。高朋法律律師事務所、台籍律師楊勢如24日認為，該法更像是一份 「國家行動指南」 或 「倡議書」，而不是一本 「刑法典」，主要規範物件是各級政府，要求政府必須履職盡責，而不是拿著放大鏡去盯著普通老百姓的日常言行。所以，把 「促進」等同於 「強制懲罰」，在法理上是完全站不住腳的。

至於外界關心該法有 「境外追責」條款，以為只要人在國外，支持台灣或批評幾句就會立刻被抓。他指出，這其實是混淆「國內法」 與 「國際法」 的邊界。其實這在國際法上叫作 「國內法的域外適用」 。世界上包括美國、歐洲多國在涉及國家安全時，都有類似的條款，「這更多是一種國家主權立場的宣示，表明 『我的底線在這裡』。」

楊勢如進一步解釋，在現實中，一國的員警是絕對沒有權力直接跑到另一國去抓人的，要在境外實際抓捕並引渡，必須依賴雙邊引渡條約或國際刑事司法協助，「只要你不涉及真正觸犯底線的暴力恐怖活動或分裂國家的實質性犯罪，單純在境外的政治主張或學術批評，根本達不到跨國抓捕的標準。」

至於該法定罪標準模糊，學術討論也可能會變成犯罪疑問。他表示，該法是一部基礎性的綜合法律，並不直接設定具體的刑罰。如果真的有人觸犯了底線，司法機關必須依據大陸的《刑法》來定罪。

而在大陸的《刑法》中，無論是「分裂國家罪」 還是「煽動民族仇恨罪」 ，都有極其嚴格的構成要件，必須是 「組織、策劃、實施」了具體的破壞行為。也就是說，單純的「不支持統一」 、正常的學術探討，甚至是基於不同視角的歷史研究，只要沒有演變成煽動暴力或實質性的分裂行動，就絕對不符合刑事犯罪的標準。

法律 政治 大陸

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