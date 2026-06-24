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陸科研船遭我海巡驅離 國台辦：升高兩岸對立對抗必遭挫敗

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗24日主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人張晗24日主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

日、菲5月底宣布啟動海域劃界談判後，大陸藉反制之名對台灣東部海域「近海治理」動作不斷，最新一起是大陸「向陽紅22」科研船日前至該海域進行海洋環境調查，我海巡署派蘭嶼艦併航監控並廣播驅離。大陸國台辦今天批我方「滋擾」，並聲稱民進黨當局如再借此滋事挑釁，升高兩岸對立對抗，「必遭挫敗」。

國台辦發言人張晗24日在例行記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，為全面瞭解「國家管轄海域」自然生態狀況，支撐服務海洋生態保護，6月16日至18日，大陸自然資源部在台灣島以東海域開展了海洋環境調查。

她接著稱，大陸海洋科考調查船在相關海域作業完全正當合法。民進黨當局對正常科考作業進行「滋擾」是別有用心的政治操弄。如再借此滋事挑釁，升高兩岸對立對抗，必遭挫敗。

對於台灣方面批評，大陸是藉由科研與執法名義進行灰色地帶侵擾，製造「管轄權假象」，張晗說，「她要重申的是，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。大陸有關部門在管轄海域依法開展執法巡查，是針對日菲嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益的必要行動，並將持續加強對有關海域的管控。」

她還說，民進黨當局盲目堅持台獨分裂立場，顛倒黑白，混淆是非，一方面附和日非嚴重侵權行徑，出賣民族利益，另一方面妄圖借此挑動兩岸對立對抗，其惡行遭到兩岸同胞的堅決反對，也必將遭到歷史的懲罰。

國台辦 張晗 海巡署

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