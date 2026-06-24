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賴總統稱「期待美對台軍售案順利通過」 陸國台辦回應了

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗24日主持例行記者會，賴清德總統18日與外媒茶敘時的相關發言成為焦點。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人張晗24日主持例行記者會，賴清德總統18日與外媒茶敘時的相關發言成為焦點。記者陳宥菘／攝影

美國140億美元對台軍售進度受矚目，賴清德總統18日與外媒茶敘時說，美國對台安全承諾未變，相關軍售案仍在審議中，期待順利通過。大陸國台辦24日表示，陸方堅決反對美國向台灣售武的立場一貫且明確，「不管賴清德散布什麼謬論、買多少武器，都改變不了台獨必然滅亡的結局。」

大陸國台辦24日上午舉行例行記者會，賴清德18日與外媒茶敘時的相關發言成為焦點。針對美國對台軍售，發言人張晗首先稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。大陸堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器的立場是一貫的、明確的。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題。

張晗又說，不管賴清德散布什麼謬論、買多少武器，「都改變不了台灣是中國一部分的地位」，改變不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律，改變不了台獨必然滅亡的結局。

賴總統在茶敘上還重申台灣主權在民，台灣的前途只有2,300萬人可以決定，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。將堅定地跟國際社會共同合作，維持台海和平穩定的現狀。

張晗則說，「台灣是全體中國人的台灣，台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的14億多中國人共同決定」；「賴清德頻頻對外叫囂，恰恰暴露其內心的焦慮與不安，坐實台獨日益陷入窮途末路。」

對於賴清德呼籲陸方放棄在南海、東海及台海擴軍，也放棄武力攻打台灣，張晗回應，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，「但決不承諾放棄使用武力」，決不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。她稱，民進黨當局只有承認「體現一個中國原則的九二共識」，停止台獨分裂行徑，兩岸協商對話才能恢復，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道。

至於日菲宣布將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，賴總統表示「中國非沿岸國家，無權介入」。張晗則回應，日、菲宣布的擬劃界海域位於台灣以東，中國在上述海域擁有專屬經濟區和大陸架，「民進黨當局對日菲侵權行徑裝聾作啞、視而不見，已淪為外部勢力侵害中華民族整體利益的幫凶，卑劣無恥，必遭清算。」

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