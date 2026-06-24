陸《民族團結進步促進法》7月施行 稱能「防範民族領域風險」

大陸《民族團結進步促進法》將於7月1日實施，大陸官方強調，該法深刻闡明中華民族共同體的形成和發展是人心所向、大勢所趨、歷史必然，有助防範民族領域風險隱患。針對新疆強迫勞動質疑，大陸官方強調，新疆勞動力轉移就業均基於個人意願，不存在所謂強制遷徙或強迫勞動。

大陸中央統戰部副部長陳瑞峰、全國人大常委會委員巴音朝魯、司法部副部長胡衛列等人，24日在記者會介紹該法相關情況。

陳瑞峰稱，「這是一部維護中華民族根本利益和整體利益的促進型法律，深刻闡明中華民族共同體的形成和發展是人心所向、大勢所趨、歷史必然，引導全國各族人民牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念。」

巴音朝魯則表示，該法「進一步健全完善民族工作領域治理急需、民族團結進步促進必備、有效防範民族領域風險隱患所急的制度機制，確立了清晰穩定的行為規範和長期預期」。

針對該法在「促進交往交流交融」章節中，明確保障跨區域就業創業公民的合法權利，有媒體問，如何回應西方媒體報導中國對新疆少數民族強迫勞動、強制遷徙議題。

陳瑞峰回應，「新疆勞動力轉移就業完全是、純粹是在為新疆老百姓辦實事、做好事。所有外出就業的新疆群眾，全部都是基於改善家庭生活、提升自身技能的個人意願自主報名，根本不存在所謂的強制遷徙、強迫勞動」，他稱「此類說法極其荒謬、極其可笑」。