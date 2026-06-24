鄭麗文指「沒台獨大陸仍犯台必戰鬥還擊」 國台辦回應了

國民黨主席鄭麗文訪美結束後接受「經濟學人」專訪表示，若台灣沒有宣布正式獨立，大陸武力犯台則一定戰鬥還擊，還說國民黨擬速提無人機和國防產業法案，此番言論被認為做出明確戰略表態。大陸國台辦今天僅回應，要謀求台海和平，就必須堅決反對形形色色的台獨分裂行徑。

大陸國台辦24日上午舉行例行記者會，針對前述鄭麗文受訪言論，發言人張晗首先稱，兩岸同屬一個國家，兩岸同胞都是中國人、是一家人。兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。

她稱，台獨是破壞台海和平的罪魁禍首，要謀求台海和平，就必須堅決反對形形色色的台獨分裂行徑，致力推動兩岸關係和平發展，堅定守護中華民族共同家園。

對於賴清德總統日前呼籲陸方放棄在南海、東海及台海擴軍，也放棄武力攻打台灣，張晗則回應，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，「但決不承諾放棄使用武力，決不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間」。民進黨當局只有承認「體現一個中國原則的九二共識」，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道。

針對國軍22日起展開為期5天的「立即備戰操演」，張晗說，所謂「操演」包藏著民進黨當局「以武謀獨」的禍心，充分證明其是煽動兩岸對立對抗、導致台海局勢緊張動蕩的禍根亂源。她並稱，「在強大的人民軍隊面前，民進黨當局的裝腔作勢純屬徒勞，只會害台毀台、自取滅亡。」

至於行政院日前通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，匡列新台幣2,100億元擬購置無人機和無人艇，張晗說，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，妄圖「以武謀獨」，只會讓台灣陷入險境。