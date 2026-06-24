陸國台辦稱：中國統一不損任何國家利益 讓台胞在國際更有尊嚴

大陸國台辦發言人張晗今天聲稱，「和平統一後，有強大祖國做後盾，台灣的對外交往渠道將全面拓寬」，台胞在國際上會更加安全、更有尊嚴。她還稱，「中國的統一，不會損害任何國家的正當利益包括其在台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇，只會給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量」。

大陸全國政協主席王滬寧去年10月在紀念台灣光復80周年大會上提出，「和平統一後，有強大祖國作後盾」，台灣會有「七個更好」，包括經濟社會發展、能源供應保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活會更好。

大陸國台辦24日上午召開例行記者會，張晗對「台灣對外交往會更好」進行闡釋。她表示，中國是聯合國安理會常任理事國，提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。

她又指，目前，中國同183個國家建交，同各國和地區組織的夥伴關係數量增加到153對；中國已經是160多個國家和地區的主要貿易夥伴，與31個國家和地區簽署24個自貿協定，加入了幾乎所有普遍性政府間國際組織，參加了600多項國際公約及修正案；推動創建金磚國家新開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行、世界互聯網大會國際組織、國際調解院等多邊機制。且「朋友圈」持續壯大。

張晗接著稱，「兩岸和平統一後，有強大祖國做後盾，台灣同胞將同大陸同胞一道，共享一個偉大國家的尊嚴和榮耀，在國際上腰桿更硬、底氣更足，更加安全、更有尊嚴，享有前所未有的發展機遇。」

她說，「台灣的對外交往渠道將全面拓寬，台灣同胞將以主人翁身份參與國際事務；台商台企將深度融入全球供應鏈產業鏈，在全球市場的發展空間更大、競爭力更強；台灣同胞在海外能更便捷、更順暢得到祖國的支持和幫助。」

張晗又稱，「實現兩岸和平統一，不僅是中華民族和中國人民之福，也是國際社會和世界人民之福。中國的統一，不會損害任何國家的正當利益包括其在台灣的經濟利益，只會為台灣同胞帶來更多福祉，只會給各國帶來更多發展機遇，只會給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量，只會為構建人類命運共同體、為世界和平發展和人類進步事業作出更大貢獻。」