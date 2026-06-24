梁文傑為「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」致歉 陸國台辦：難平農民怒火

陸委會副主委梁文傑日前稱「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，引起地方農民反彈，他承諾買一千支鳳梨釋迦冰棒謝罪。大陸國台辦發言人張晗今天反酸稱，民進黨政客高高在上，自以為是，不知民間疾苦，道歉並不能平息農漁民的怒火，也輓回不了失去的人心。

大陸在海峽論壇期間宣布採購台東鳳梨釋迦，梁文傑隨後指「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，是完全仰中共鼻息的農產品」，引發爭議，梁文傑為此致歉。

對此，張晗24日上午在國台辦例行記者會還表示，民進黨當局最應該道歉的是違背島內（台灣）主流民意，阻擋兩岸交流合作，最應該改變的是台獨分裂立場和謀獨挑釁行徑。她還說，民進黨當局不僅不關心台灣基層農漁民的生計問題，還挖苦、輕視、貶損農漁業者的勞動成果，攻擊、污蔑、抹黑大陸的好意善意。公道自在人心，其胡作非為已激起民怨。

針對台灣農民擔心，大陸雲南、廣西、廣東等地都有投入鳳梨釋迦的種植，可能引發兩岸農產品競爭，張晗則說，兩岸的鳳梨釋迦各有特色，大陸擁有超大規模市場，完全容得下來自台灣的農產品。大陸將秉持「兩岸一家親」的理念，持續幫助台灣農民朋友拓展大陸市場，切實增加他們的收入。

陸委會主委邱垂正日前表示，針對包括南投縣、花蓮縣農會等5組人員赴海峽論壇與對岸簽農產訂單，將要求農業部查處。張晗回應稱，民進黨當局對此橫加阻攔，甚至揚言要查處相關業者，專橫跋扈，莫此為甚。台灣農漁業界的強烈憤慨、島內輿論的紛紛譴責，表明民進黨當局的做法不得人心、千夫所指。

張晗續指，民進黨當局動輒攻擊、抹黑大陸，利用民生問題進行政治操弄，再次暴露了他們與民為敵、「逢中必反」的惡劣本質。是誰在為台灣農民朋友們著想，是誰在損害他們的利益，台灣農民朋友們心中自有一桿秤。奉勸民進黨當局多做促進兩岸交流合作的事，而不是與民為敵、擋民獲利。

對於台北市長蔣萬安呼籲大陸，進口台灣農產品應建立合理檢疫、稅率等穩定永續制度性作法，張晗則稱，大陸推出一系列惠及台灣農漁民企業的政策措施，幫助台灣農民拓展大陸市場，「是誰在幫助台灣農民，是誰在損害台灣的利益？相信大家看得很清楚。」