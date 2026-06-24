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陸「民族團結法」將上路 林楚茵：台灣與國際民主夥伴不吃這套

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林楚茵今天表示，中共的手想伸多長，想用惡法和軍艦逼所有人閉嘴，台灣與國際民主夥伴根本不吃這套。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵今天表示，中共的手想伸多長，想用惡法和軍艦逼所有人閉嘴，台灣與國際民主夥伴根本不吃這套。圖／聯合報系資料照片

中國大陸「中華人民共和國民族團結進步促進法」預計7月1日實施，民進黨立委林楚茵今天表示，中共的手想伸多長，想用惡法和軍艦逼所有人閉嘴，台灣與國際民主夥伴根本不吃這套。

林楚茵指出，即將上路的「民族團結法」惡法，說白了就是要把威權黑手伸向國際，搞全球性的跨國鎮壓，企圖透過無限擴權來製造寒蟬效應，威脅所有人連批評他、甚至在海外支持民主都不敢。

林楚茵說，面對這種惡劣的跨國心理恐嚇，台灣當然絕不姑息，台灣正攜手全球29個民主國家，從三大面向全面建立反制機制，凝聚國際共識，一定要讓這些跨國迫害的加害者，受到國際社會應有的制裁。

林楚茵表示，威權的恫嚇根本擋不住自由的腳步，這幾天台灣不論是在國防前線精準全程監控穿越台海的福建號，還是在波蘭的歐洲台灣形象展深耕台歐民主供應鏈，都用最紮實的行動直接證明台灣有實力、國際有共識，根本不吃威權恐嚇這一套。台灣對內有精準防衛守護家園，對外有民主盟友緊密鏈結，會繼續站在民主最前線。

林楚茵 中國大陸 中共 兩岸 福建號

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