陳瑩「少去酒店」惹議 梁文傑：拜託不要再有責難

陸委會副主委梁文傑22日針對「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」的說法公開致歉，民進黨立委陳瑩提及「少去一次酒店就能買很多釋迦」，引發後續爭議，梁文傑昨天深夜表示，他和陳瑩委員是好朋友，拜託大家不要再有任何責難。

民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩22日與梁文傑一起享用鳳梨釋迦冰棒，不僅梁文傑現場道歉，陳瑩還說，「少去一次酒店可以買很多」，此話一出立刻引起討論，也有綠營支持者留言要求陳瑩道歉。

梁文傑昨天深夜在Threads發文表示，「我和陳瑩委員是好朋友，拜託大家不要再有任何責難，敵人正在看著我們的一舉一動，我相信大家都懂的。如果不懂，那你就太遜了。」

他也在昨晚於社群平台上回應國民黨立委王鴻薇質疑買冰棒的費用來源，梁文傑表示，「我要買什麼當然是我自己出錢，要支持農民怎麼可能用政府的特支費？無不無聊？」