聽新聞
0:00 / 0:00

陸金融法草案首審議 擬強化監管

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸「金融法」草案廿三日提請大陸全國人大常委會首次審議，草案聚焦強監管、防風險與促進高品質發展。（美聯社）
大陸「金融法」草案廿三日提請大陸全國人大常委會首次審議，草案聚焦強監管、防風險與促進高品質發展。（美聯社）

大陸「金融法」草案廿三日提請大陸全國人大常委會首次審議，草案聚焦強監管、防風險與促進高品質發展。有分析指出，金融法有助降低系統性金融風險，提升國際投資者對A股的信心。

新華社報導，金融法是大陸金融領域管總的基礎性、綜合性、統領性法律，定位於金融法律體系中的「一」，發揮指導、統領、規範作用。而銀行、保險、證券等領域的法律「Ｎ」以及其他金融法律法規「Ｘ」，需與「一」確定的基本規定對標對表、立修並重，具體規範各領域的金融活動，「一加Ｎ加Ｘ」共同構建科學完備統一的金融法律體系。

金融法草案共有十一章、九十五條，曾於今年三月公開徵求意見。從立法脈絡來看，二○二二年大陸央行發布「金融穩定法」徵求意見稿，二○二三年組建中央金融委員會，二○二五年再將「金融法」首次納入大陸全國人大年度立法工作計畫。

日前大陸副總理何立峰在陸家嘴論壇開幕式上指出，大陸正在持續完善金融法制，金融法草案對阻斷、反制金融領域不當域外制裁作出明確規定。大陸下一步還將推動完善金融基礎性涉外立法，在相關法律中設置阻斷反制等條款。

此外，證券時報引述瑞銀證券中國股票策略團隊認為，金融法明確建設現代中央銀行制度，完善貨幣政策體系，並保障金融基礎設施（如結算清算系統）的獨立性與破產隔離，有效降低系統性金融風險，提升國際投資者對A股的長期信心。同時，金融法標誌A股市場邁入法治化與高品質發展新階段，核心在於將「管合法更要管非法、全面加強金融監管」上升至法律高度，旨在終結監管盲區，為資本市場長期穩定注入強心劑。

平安證券則指出，金融法強化了功能監管和穿透式監管，全面加強行業合規，將有利於公司治理完善、風控能力較佳的龍頭機構，尤其是保險及證券板塊。

大陸 全國人大 新華社

延伸閱讀

穩定幣重塑跨境資金流與外匯市場 央行將建立穩定幣外匯管理機制

十五五難題盤點／3大安全危機 成十五五開局隱憂

美元穩定幣會取代新台幣嗎？央行最新定調：台灣未出現美元化現象

國家人工智慧戰略特別委員今首次會議 卓揆定調主權AI涵蓋這些範圍

相關新聞

海洋調查 陸稱更新我東部海域珍稀瀕危物種分布特徵

日菲五月底宣布啟動海域劃界談判後，大陸藉反制之名對台灣東部海域「近海治理」動作不斷。大陸「向陽紅廿二」科研船日前至該海域進行海洋環境調查後，大陸官媒昨指陸方更新了該海域珍稀瀕危物種的分布特徵，並聲稱台灣海巡艦艇「干擾」調查。

中印關係 王毅籲加快恢復對話機制

中共政治局委員兼外事辦主任王毅廿二日在新德里會見印度國家安全顧問多瓦爾時表示，邊境總體保持安寧，值得倍加珍惜。要將中印邊界問題放到適當位置，避免影響雙邊關係大局，他並呼籲加快恢復對話機制，促進各領域交流。

談判之際 伊朗在北京簽署國際調解院公約

據大陸外交部消息，伊朗駐北京大使法茲里廿二日代表伊朗政府在北京簽署「關於建立國際調解院的公約」，由此，該公約簽署國增至四十四個。

陸金融法草案首審議 擬強化監管

大陸「金融法」草案廿三日提請大陸全國人大常委會首次審議，草案聚焦強監管、防風險與促進高品質發展。有分析指出，金融法有助降低系統性金融風險，提升國際投資者對A股的信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。