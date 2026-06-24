陸金融法草案首審議 擬強化監管

大陸「金融法」草案廿三日提請大陸全國人大常委會首次審議，草案聚焦強監管、防風險與促進高品質發展。有分析指出，金融法有助降低系統性金融風險，提升國際投資者對A股的信心。

據新華社報導，金融法是大陸金融領域管總的基礎性、綜合性、統領性法律，定位於金融法律體系中的「一」，發揮指導、統領、規範作用。而銀行、保險、證券等領域的法律「Ｎ」以及其他金融法律法規「Ｘ」，需與「一」確定的基本規定對標對表、立修並重，具體規範各領域的金融活動，「一加Ｎ加Ｘ」共同構建科學完備統一的金融法律體系。

金融法草案共有十一章、九十五條，曾於今年三月公開徵求意見。從立法脈絡來看，二○二二年大陸央行發布「金融穩定法」徵求意見稿，二○二三年組建中央金融委員會，二○二五年再將「金融法」首次納入大陸全國人大年度立法工作計畫。

日前大陸副總理何立峰在陸家嘴論壇開幕式上指出，大陸正在持續完善金融法制，金融法草案對阻斷、反制金融領域不當域外制裁作出明確規定。大陸下一步還將推動完善金融基礎性涉外立法，在相關法律中設置阻斷反制等條款。

此外，證券時報引述瑞銀證券中國股票策略團隊認為，金融法明確建設現代中央銀行制度，完善貨幣政策體系，並保障金融基礎設施（如結算清算系統）的獨立性與破產隔離，有效降低系統性金融風險，提升國際投資者對A股的長期信心。同時，金融法標誌A股市場邁入法治化與高品質發展新階段，核心在於將「管合法更要管非法、全面加強金融監管」上升至法律高度，旨在終結監管盲區，為資本市場長期穩定注入強心劑。

平安證券則指出，金融法強化了功能監管和穿透式監管，全面加強行業合規，將有利於公司治理完善、風控能力較佳的龍頭機構，尤其是保險及證券板塊。