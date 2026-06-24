談判之際 伊朗在北京簽署國際調解院公約

據大陸外交部消息，伊朗駐北京大使法茲里廿二日代表伊朗政府在北京簽署「關於建立國際調解院的公約」，由此，該公約簽署國增至四十四個。

國際調解院由中國大陸倡議成立，總部設於香港並於去年十月開業，號稱是世界上首個以「調解」方式解決爭端的政府間國際組織，致力於以和平友好的方式解決爭議、處理分歧，由前任香港律政司司長鄭若驊擔任秘書長。

國際調解院受案範圍涵蓋國家間爭端、私主體間國際商事爭議等，不過罕有西方國家加入，美國也未簽署公約。此外，該組織已在今年五月解決了首宗涉及大陸與新加坡當事方船舶租賃的國際海事爭議。

香港律政司司長林定國廿二日在社群發文指，伊朗駐北京大使簽署國際調解院公約，令簽署公約的國家增至四十四個，國際代表性更見廣泛。根據國際調解院網站，完成批約的締約國則有十四國，包括大陸、尼加拉瓜、委內瑞拉、緬甸、巴基斯坦等。

在美伊談判之際，中共外事辦主任王毅廿二日至廿三日出席在印度舉行的金磚國家安全事務高級代表會議。談及美國和伊朗衝突的啟示時，他表示，任何國際和地區熱點問題的解決都應以遵守國際規則為前提，「叢林法則可以得逞一時，但不可持續」，他也提到，領土完整不受侵犯、一國內政不容干涉是最基本的國際道義底線。以犧牲別國安全為代價，「尋求自身絕對安全只會反噬自身」。

在印度期間，王毅並會見伊朗最高國家安全委員會副秘書內扎米普爾、埃及國家安全委員會秘書長埃爾丁等各國官員，並就中東和伊朗局勢交換意見。