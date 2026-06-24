中印關係 王毅籲加快恢復對話機制

中共政治局委員兼外事辦主任王毅廿二日在新德里會見印度國家安全顧問多瓦爾時表示，邊境總體保持安寧，值得倍加珍惜。要將中印邊界問題放到適當位置，避免影響雙邊關係大局，他並呼籲加快恢復對話機制，促進各領域交流。

王毅於廿二日至廿三日應邀出席在印度舉行的第十六次金磚國家安全事務高級代表會議，並於廿二日會見多瓦爾。據大陸外交部官網，王毅在會晤中表示，兩國領導人一致認為中印是合作夥伴而非競爭對手，這形成了雙方最重要的戰略共識，為中印關係健康穩定發展提供重要動力和戰略保障。他稱，當前包括中印在內的全球南方正在集體性崛起，金磚國家作為全球南方第一方陣應積極宣導推進多極化進程，推動國際秩序朝著公正合理方向發展。

王毅說，中印各領域交往逐步恢復，交流合作有序推進，邊境總體保持安寧，值得倍加珍惜。他並稱，要加快恢復對話機制，促進貿易、金融、執法、媒體等各領域交流。據中方通稿，多瓦爾表示，印方在台灣問題上立場沒任何改變，願同中方相互支持彼此核心關切，共同捍衛多邊主義，維護發展中國家正當權益。

印度外交部發言人賈斯瓦爾在社群平台X稱，此次會晤具「建設性和前瞻性」。兩國關係也正朝著逐步正常化的方向進展。印度斯坦時報報導，這是王毅近一年來首次訪問印度。中印在二○二○年爆發邊境衝突，使雙邊關係跌至六十年來低點，並於二○二四年結束持續逾四年的對峙。雙方達成諒解後，陸續採取多項關係正常化措施，包括恢復直航、重啟香客朝聖和旅遊簽證、稀土磁鐵與出口限制放寬等。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨指出，當前中印邊境局勢總體穩定，雙方涉邊境問題溝通管道暢通，正在積極落實中印邊界問題特別代表第廿四次會晤共識，同時也在認真籌備第廿五次會晤。