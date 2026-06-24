聽新聞
0:00 / 0:00

中印關係 王毅籲加快恢復對話機制

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）在新德里會見伊朗最高國家安全委員會副秘書內扎米普爾。（新華社）
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）在新德里會見伊朗最高國家安全委員會副秘書內扎米普爾。（新華社）

中共政治局委員兼外事辦主任王毅廿二日在新德里會見印度國家安全顧問多瓦爾時表示，邊境總體保持安寧，值得倍加珍惜。要將中印邊界問題放到適當位置，避免影響雙邊關係大局，他並呼籲加快恢復對話機制，促進各領域交流。

王毅於廿二日至廿三日應邀出席在印度舉行的第十六次金磚國家安全事務高級代表會議，並於廿二日會見多瓦爾。據大陸外交部官網，王毅在會晤中表示，兩國領導人一致認為中印是合作夥伴而非競爭對手，這形成了雙方最重要的戰略共識，為中印關係健康穩定發展提供重要動力和戰略保障。他稱，當前包括中印在內的全球南方正在集體性崛起，金磚國家作為全球南方第一方陣應積極宣導推進多極化進程，推動國際秩序朝著公正合理方向發展。

王毅說，中印各領域交往逐步恢復，交流合作有序推進，邊境總體保持安寧，值得倍加珍惜。他並稱，要加快恢復對話機制，促進貿易、金融、執法、媒體等各領域交流。據中方通稿，多瓦爾表示，印方在台灣問題上立場沒任何改變，願同中方相互支持彼此核心關切，共同捍衛多邊主義，維護發展中國家正當權益。

印度外交部發言人賈斯瓦爾在社群平台X稱，此次會晤具「建設性和前瞻性」。兩國關係也正朝著逐步正常化的方向進展。印度斯坦時報報導，這是王毅近一年來首次訪問印度。中印在二○二○年爆發邊境衝突，使雙邊關係跌至六十年來低點，並於二○二四年結束持續逾四年的對峙。雙方達成諒解後，陸續採取多項關係正常化措施，包括恢復直航、重啟香客朝聖和旅遊簽證、稀土磁鐵與出口限制放寬等。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨指出，當前中印邊境局勢總體穩定，雙方涉邊境問題溝通管道暢通，正在積極落實中印邊界問題特別代表第廿四次會晤共識，同時也在認真籌備第廿五次會晤。

王毅 印度 新德里

延伸閱讀

籲加快恢復對話機制 王毅：避免讓中印邊界影響雙邊關係大局

罕見！韓中總理時隔7年在大連會晤 金民錫樂曬與李強自拍照

施凱爾下台 陸外交部：中英應共同維護關係改善勢頭

立陶宛對台經濟合作談判喊停 外交部：雙方友好合作不受第三方影響

相關新聞

海洋調查 陸稱更新我東部海域珍稀瀕危物種分布特徵

日菲五月底宣布啟動海域劃界談判後，大陸藉反制之名對台灣東部海域「近海治理」動作不斷。大陸「向陽紅廿二」科研船日前至該海域進行海洋環境調查後，大陸官媒昨指陸方更新了該海域珍稀瀕危物種的分布特徵，並聲稱台灣海巡艦艇「干擾」調查。

中印關係 王毅籲加快恢復對話機制

中共政治局委員兼外事辦主任王毅廿二日在新德里會見印度國家安全顧問多瓦爾時表示，邊境總體保持安寧，值得倍加珍惜。要將中印邊界問題放到適當位置，避免影響雙邊關係大局，他並呼籲加快恢復對話機制，促進各領域交流。

談判之際 伊朗在北京簽署國際調解院公約

據大陸外交部消息，伊朗駐北京大使法茲里廿二日代表伊朗政府在北京簽署「關於建立國際調解院的公約」，由此，該公約簽署國增至四十四個。

陸金融法草案首審議 擬強化監管

大陸「金融法」草案廿三日提請大陸全國人大常委會首次審議，草案聚焦強監管、防風險與促進高品質發展。有分析指出，金融法有助降低系統性金融風險，提升國際投資者對A股的信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。