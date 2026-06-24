海洋調查 陸稱更新我東部海域珍稀瀕危物種分布特徵

日菲五月底宣布啟動海域劃界談判後，大陸藉反制之名對台灣東部海域「近海治理」動作不斷。大陸「向陽紅廿二」科研船日前至該海域進行海洋環境調查後，大陸官媒昨指陸方更新了該海域珍稀瀕危物種的分布特徵，並聲稱台灣海巡艦艇「干擾」調查。

大陸自然資源部十六日至十八日在台灣東部海域組織開展海洋環境調查，央視旗下玉淵譚天指稱，此次調查布設多個調查站位，獲取水文環境等現場數據，採集大氣、重金屬、浮游植物等各類樣品。報導稱，這是首次在該海域開展鳥類和鯨豚類專題調查，期間記錄到的褐鰹鳥、藍臉鰹鳥均為大陸國家二級保護動物。藉由這次調查，陸方更新了該海域珍稀瀕危物種的分布特徵。

環球網昨稱，「向陽紅廿二」船是在共軍海軍及海警兩艘大噸位艦船二三○四、二五○二的「保駕護航」下進行調查，後者滿載排水量可達六四○○噸。期間，日方曾兩度出動飛機近距離繞船盤旋，初步判斷屬於日本海上保安廳（那霸）的飛機在釣魚台周邊進行海上監視，陸方科研船喊話日方不要干擾「正常作業」。

環球網又指，台灣海巡署也曾出動艦船「試圖干擾破壞」中方的調查活動。大陸科研船航次領隊時俊稱，台方船艇在十八日深夜十一時四十分左右進行喊話，「但喊話內容由於高頻通訊品質較差，我方調查隊員根本無法聽清」，而陸方則依慣例，也對海巡署船隻進行喊話。

海巡署昨回應，海巡艦艇均配備符合國際海事組織（ＩＭＯ）標準的海事通訊儀器，通訊品質檢測正常，近期針對中國海警船騷擾進行廣播驅離時，海巡艦艇透過無線電與海警針鋒相對，強力守護我國主權，中國自然資源部的不實言論，不攻自破。

海巡署指出，十八日晚間八時，向船位於花蓮東方四十一浬（限制水域外十四浬），海巡蘭嶼艦併航監控，並且廣播驅離表示「這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權。你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開」，向船隨即以十五節航速，持續向北航離。海巡署稱將強勢驅離騷擾我國海域的陸船，捍衛國家主權。