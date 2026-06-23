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中國大陸侵擾東部海域稱調查生態 海委會：中共認知作戰

中央社／ 台北23日電
中國海洋調查船「向陽紅22號」。(取材自央視)
中國海洋調查船「向陽紅22號」。(取材自央視)

中國近期連番侵擾台灣東部海域後，官媒今天宣稱，中國自然資源部在該區展開海洋環境調查後，更新該海域珍稀瀕危物種分布特徵。海洋委員會聲明稱，中方企圖透過公務船、科考船與海警船，將惡意侵擾鄰國海域累積為管轄的假象，是不折不扣的擴張與破壞現狀，不會得到國際認同。

對於中國官媒宣稱調查台灣東部海域，海洋委員會聲明如下：

一、本會海巡署運用聯合情監偵手段，全程嚴密掌握中國「向陽紅22」科研船動態。「向」船在我國東部專屬經濟海域來回航行騷擾，藉科學調查之名、行霸權擴張之實，本（6）月18日20時，「向」船位於我國花蓮東方41浬（限制水域外14浬），由海巡「蘭嶼艦」併航監控，並廣播驅離。

二、中國對台灣東部海域無權主張主權與治理權，其事實行為與單方宣稱均無法創設權利，此乃中方認知作戰與借題發揮。

三、中方企圖透過公務船、科考船與海警船，將惡意侵擾鄰國海域累積為管轄的假象，是不折不扣的擴張與破壞現狀，不會得到國際認同。

日本與菲律賓在5月28日峰會後發布聯合聲明，宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，中國外交部對此表達反對。此後，中國多次在台灣東部海域進行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」後，16至18日又在台灣以東海域展開所謂「海洋環境調查」。

央視旗下媒體「玉淵譚天」昨晚發布影片，指這次海洋環境調查設置多個調查裝置，獲取水文環境等現場數據，採集各類樣品，並更新了該海域珍稀瀕危物種的分布特徵。畫面並顯示，16至18日調查期間，中國科考船「向陽紅22」甲板工作人員向水下投放海洋採樣設備及下放水文探測儀。

中國鷹派媒體環球時報報導宣稱，這次調查打破過去僅做單項一次性專業勘測的模式，轉為「年度常態化」精細普查，並聲稱調查區域涵蓋日本與菲律賓海域劃界談判所涉範圍。

中國官媒過去幾天不斷發文聲稱，這次海洋環境調查絕不只是一次簡單海洋生態科考，背後是「近海治理模式」向台灣以東海域全面實施。

中共 海委會 菲律賓 海巡署

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