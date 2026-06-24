港閩達11項合作共識 簽署六份合作文件

香港特區行政長官李家超率領特區政府代表團與福建省委書記周祖翼率領的福建政府代表，廿二日在福建省福州市舉行閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議。閩港雙方在會上就十一個範疇的合作方向達成共識，兩地政府部門和機構亦簽署六份合作文件。

中通社報導，十一個範疇的合作方向包括金融、航空航運和物流、經貿投資、法律和爭議解決、文化交流、教育、青年發展、醫療衛生和中醫藥、旅遊，以及便利港人在內地發展。

雙方支持福建省文化和旅遊廳與香港旅遊部門共同用好兩地旅遊資源，打造閩港「一程多站」旅遊線路，推動閩港兩地旅遊客源互送。推動跨境資本精準對接福建重點產業，助力福建企業拓寬跨境投融資渠道。完善港口集疏運體系，支持香港企業赴閩投資港口項目，推進水水中轉、海鐵聯運等多式聯運模式。

另外，雙方將探索在人工智能應用及治理、數據跨境流通、數字技術研發、數字場景應用等領域開展合作。完善跨境法律服務全鏈條支援，支持為閩港企業「出海」提供全方位法律及爭議解決服務。鼓勵支持兩地高校開展聯合辦學。拓展「港澳居民來往內地通行證」的應用，便利港人港企在閩生活發展。

兩地政府部門和機構亦簽署六份合作文件，涵蓋了拓展閩港文化旅遊交流合作、深化閩港青年交流合作、福建省政府與香港交易所合作備忘錄、共同推進閩企出海合作、香港理工大學—福耀科技大學諒解備忘錄，以及共建「香港理工大學（福州）科技成果轉化中心」合作協議。