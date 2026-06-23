罕見！韓中總理時隔7年在大連會晤 金民錫樂曬與李強自拍照

大陸國務院總理李強23日下午在大連會見赴大陸出席夏季達沃斯論壇的韓國總理金民錫，這是韓中兩國總理時隔7年再次舉行會晤。李強表示，中韓貿易合作潛力巨大，願加快推進雙邊自貿協定第二階段談判，並推動建設開放型亞太經濟。金民錫則說，韓方歡迎大陸企業赴韓投資興業，願同中方深化產供鏈合作，並願同中方加強高層交往及各級別對話。

金民錫23日晚間在個人IG曬出他與李強的自拍照，這樣輕鬆寫意的自拍照對大陸黨和國家領導人而言實屬罕見。金民錫此舉也可視作呼應今年1月韓國總統李在明訪問大陸並與大陸國家主席習近平會晤時，用習近平贈送給他小米手機與習自拍。

金民錫22日起訪問大陸3天，這是他就任總理後首次訪陸，今年3月他原定訪問海南出席博鰲論壇，但為因應美伊戰爭而取消訪問計畫，改以視訊方式發表講話。金民錫24日下午將在夏季達沃斯論壇發表特別講話。此外，因金民錫已表達辭意，預計這次訪陸將成為其任內最後一次出訪。

韓國總統李在明今年一月初曾訪問大陸，並與大陸國家主席習近平會晤，兩國關係回溫，李在明並將今年定調為「韓中關係全面恢復元年」。

新華社報導，李強在會晤時說，中方始終高度重視發展對韓關係，願同韓方一道遵循兩國元首戰略引領，築牢政治互信基礎，尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，推動中韓戰略合作夥伴關係長期健康穩定發展。

李強指出，中韓貿易合作潛力巨大，中方願同韓方用好兩國經濟部長會等機制，加快推進雙邊自貿協定第二階段談判。可以拓展半導體、人工智慧、新能源、生物醫藥等新興產業合作。雙方要深化旅遊、教育等領域交流合作，持續增進兩國國民感情。

李強並指，近年亞太經濟保持較快發展，得益於各國總體堅持開放合作。中方願同韓方加強協調配合，推動建設開放型亞太經濟，維護自由貿易和多邊主義，維護全球產供鏈安全穩定。

據報導，金民錫表示，韓方期待同中方落實好兩國元首重要共識，加強高層交往及各級別對話，拓展經貿、高新技術等領域合作，加快雙邊自貿協定第二階段談判進程。韓方歡迎中國企業赴韓投資興業，願同中方深化產供鏈合作。

金民錫又指，韓方重視大陸在國際事務中的重要作用和影響，積極支持中方主辦今年APEC峰會，願同中方加強溝通協調，為捍衛多邊主義、維護地區和國際和平穩定作出更大努力。

韓聯社報導，當天，南韓外交部副部長樸潤柱、東北亞和中亞局局長南鎮、南韓駐北京大使盧載憲、總理外交輔佐官權原稷等韓方人員，以及大陸外交部副部長馬朝旭、大陸駐韓大使戴兵、工業和資訊化部部長李樂成、商務部部長王文濤等中方人員陪同與會。

在金民錫訪陸之際，韓中自貿協定第二階段第十五輪談判22日在北京啟動，為期五天，雙方將圍繞跨境服務貿易、投資和金融服務三大領域，就協定文本和市場開放等議題開展深入磋商，爭取取得實質性進展。

據新華社報導，李強23日下午在大連還會見了蒙古國總理烏其爾勒、蒙特內哥羅總理斯帕伊奇等出席夏季達沃斯論壇的外國政要。

夏季達沃斯論壇將於24日上午10點舉行開幕式，李強將出席並發表演說。