陸稱我海巡艦艇「通訊品質差、喊話聽不清」 海巡署：惡意歪曲事實

大陸「向陽紅22」科研船本月18日在台灣東部專屬經濟海域航行，大陸自然資源部東海生態中心表示，海巡署艦艇通訊品質差，陸船聽不清喊話。海巡署今回應，海巡通訊品質正常，中國非法海洋調查，惡意歪曲事實。

海巡署表示，海巡艦艇均配備符合國際海事組織（IMO）標準的海事通訊儀器，通訊品質檢測正常，近期針對中國海警船騷擾進行廣播驅離時，海巡艦艇透過無線電與海警針鋒相對，強力守護我國主權，中國自然資源部的不實言論，不攻自破。

海巡署指出，運用聯合情監偵手段，全程嚴密掌握中國科研船向陽紅22動態，向船在我國東部專屬經濟海域來回航行騷擾，藉科學調查之名、行霸權擴張之實；18日晚間8時，向船位於我國花蓮東方41浬（限制水域外14浬），海巡蘭嶼艦併航監控。

蘭嶼艦廣播驅離，表示「這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權。你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開」，向船隨即以航速15節速度，持續向北航離。

海巡署表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，依據國際法與聯合國海洋法公約，我國在台灣東部專屬經濟海域擁有主權權利與管轄權，中國意圖透過海上航行或科研調查等騷擾，都無法改變此一不爭事實；海巡將持續採取一切必要手段，強勢驅離騷擾我國海域的中國船舶，堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全。