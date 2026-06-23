籲加快恢復對話機制 王毅：避免讓中印邊界影響雙邊關係大局

大陸外長王毅22日在印度與印度國家安全顧問多瓦爾會面時稱，雙方共同努力，促進中印各領域交往逐步恢復，交流合作有序推進，邊境保持安寧，因此要將中印邊界問題放到適當位置，避免影響雙邊關係大局。

王毅於6月22日至23日應邀出席在印度舉行的第十六次金磚國家安全事務高級代表會議。

據大陸外交部官網訊息，王毅表示，在中國國家主席習近平和印度總理莫迪共同指引下，中印關係逐漸走出低谷，回到恢復改善軌道。兩國領導人一致認為中印是合作夥伴而非競爭對手，這形成了雙方最重要的戰略共識，為中印關係健康穩定發展提供了重要動力和戰略保障。

王毅說，中印作為人口最多的兩大經濟體，不僅要以長遠眼光看待雙邊關係，還應從全球視野推進兩國合作。當前包括中印在內的全球南方正在集體性崛起，金磚機制作為全球南方第一方陣應積極倡導推進多極化進程，維護發展中國家正當權益，推動國際秩序朝著公正合理方向發展。

王毅稱，中印兩國要加快恢復對話機制，促進貿易、金融、執法、媒體等各領域交流。要積極引導社會各界形成正確認知，為改善兩國關係打造堅實民意和社會基礎。

根據大陸官方通稿，多瓦爾表示，印度是最早承認新中國的國家之一，印方在台灣問題上立場沒有任何改變，願同中方相互支持彼此核心關切，共同捍衛多邊主義，維護發展中國家正當權益。

另據路透報導，印度外交部發布的聲明稱，多瓦爾在金磚國家安全事務高級代表會議場邊間隙與中國外長王毅會晤，並形容雙方的會談「具建設性和前瞻性」。多瓦爾和王毅討論中印關係近期發展，並指「兩國關係正朝著逐步正常化的方面前進」。

2020年中印邊境衝突令兩國關係跌至低谷，2024年逐步走向緩和。兩國在這一年通過多層次外交與軍事談判，在邊境摩擦脫離接觸上達成共識，雙邊高層在金磚峰會期間實現關鍵性會晤，整體雙邊關係度過了自1962年以來的最低迷時期。