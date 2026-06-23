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中國官方：彈出式廣告構成國家安全威脅

中央社／ 台北23日電

在中國，各式各樣的物品皆被視為可能對國安構成威脅。根據中國國安部近期在微信公眾號的發文，彈出式廣告也被視為對中國國家安全構成威脅。

據中國國安部微信公眾號，國安部聲稱，境外間諜情報機關正利用彈出式廣告（中稱：彈窗廣告）開展情報搜集、目標篩選和思想滲透等活動，對中國國家安全構成威脅。

中國國安部聲稱，用戶點擊彈出式廣告後，應用程式會向廣告公司回傳儲存在APP數據庫中的個人隱私、興趣特徵等訊息，廣告公司再通過「微目標」計算，實現個性化廣告推送。

據指出，近期，在工作中發現，境外間諜情報機關與個別廣告公司勾連，搭建監控平台，將廣告公司回傳數據與社交媒體訊息、高精度定位等訊息整合分析，精准勾勒目標人員的家庭住址、工作單位和日常出行軌跡，形成完整人員畫像，進而實施針對性拉攏策反。

中國國安部接著宣稱，調查發現，境外間諜情報機關利用分發模式，在彈出式廣告中夾帶反中網站連結，通過某些臨近地區節點，繞過中國網路監管體系，在中國境內網路環境中實現隱蔽投放。此類彈出式廣告往往夾帶意識形態滲透內容，「嚴重危害中國國家安全」。

中國國安部又說，近年來，相關部門先後頒布「互聯網彈窗信息推送服務管理規定」、「互聯網廣告管理辦法」等部門規章，從制度層面劃紅線，要求彈出式廣告訊息應當具有可識別性，顯著標明「廣告」和關閉標誌，確保彈出式廣告可一鍵關閉。

中國國安部最後說，面對境外間諜情報機關日益隱蔽的網路滲透手段，網路平台運營者和廣大用戶都要加強防範、防止中招。

中國國安部不定期會介紹哪一類物品、產品可能涉及國家安全，此前包含鋼筆、打火機、面紙盒都被視為可能的威脅。

間諜 微信 國安

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