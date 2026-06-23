陸赴台灣以東海域調查後 宣布更新瀕危物種分布特徵

央視旗下媒體《玉淵潭天》22日晚間公布影片稱，近期大陸自然資源部組織開展台灣島以東管轄海域海洋環境調查。此次調查布設多個調查站位，獲取水文環境等現場數據，採集各類樣品。此次調查更新了該海域珍稀瀕危物種的分布特徵。

從影片畫面可看到，中國科考船「向陽紅22」甲板工作人員穿戴安全頭盔、安全帶，投放海洋採樣設備、下放水文探測儀，海面浮標隨波浪起伏。據悉，調查時間為16日至18日，執行船隻「向陽紅 22」滿載排水量4,330噸，單次續航可達一萬海浬，海上自持作業最長60天。

綜合環球時報、玉淵潭天報導，本次調查最大特點是首次在台灣東海域開展海鳥、鯨豚類專題生態調查，打破過去僅做單項一次性專業勘測的模式，轉為年度常態化精細普查。且現場目擊、記錄到褐鰹鳥、藍臉鰹鳥，兩種均為中國國家二級重點保護野生動物；同步採集海域環境DNA樣本，完整還原鯨豚、底棲生物、浮游生物族群分布情況，系統更新整片海域珍稀、瀕危物種分布特徵資料庫。

報導指出，調查過程中，日方軍機兩度抵近陸方科考區域進行干擾，企圖阻礙正常海洋科研工作。在中國海警、海軍力量全程伴隨保障之下，科考團隊不受外部干擾影響，各項採樣、觀測、數據採集工作按計劃圓滿完成。

自然資源部海洋發展戰略研究所研究員陳曦笛分析，相關行動證明，中國在台灣以東海域保持常態化存在和開展持續治理的能力是毋庸置疑的。近期一系列行動充分展示了中方回應非法挑戰的能力，有力地塑造了該問題上的主動局面。未來，如果日菲等進一步就所謂的「劃界談判」、惡意炒作、違法鬧事，相信中方在該區域一定會有更多的相關行動和舉措。

有觀點認為，這次調查絕不只是一次簡單海洋生態科考，背後是大陸「近海治理模式」向台島以東海域全面落地。過去台灣以東海域長期缺少系統、連續的生態物種數據，這一次常態化精查，是為整片海域國土空間規劃鋪設基礎底數。

6月以來，陸方在台灣東部海域動作頻頻，6月1日，中國海警岱山艦編隊位中國台灣島以東海域依法開展執法巡查；6月6日，交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局開展台灣東部海域海上交通專項執法行動，出動萬噸級海事巡邏船「海巡09」輪、台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪、專業海道測量船「海巡08」輪、專業救助船「東海救113」輪共同執行本次行動。