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澳洲民調稱 逾半數受訪者認為對中關係比對美重要

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國總統川普（右）5月與中國國家主席習近平（左）會面。（路透）
美國總統川普（右）5月與中國國家主席習近平（左）會面。（路透）

澳洲洛伊研究院的最新民調「世界觀調查（How do Australians feel about the world in 2026?）」顯示，澳洲民眾在川普政府執政期間對美國的信任度跌至歷史新低的31%，與此同時，對中國的信任度上升了8個百分點，達到28%。儘管澳洲人對中國疑慮仍高於對美國的疑慮，但這兩個大國之間的信任差距幾乎完全消失。

綜合彭博、澳洲廣播公司報導，前述民調結果與2022年的情況截然不同。當時，65%的澳洲人表示他們相信美國會採取負責任的行動，而只有12%的人表示他們信任中國。民調顯示，首次有過半數（51%）的受訪者認為澳中關係比澳美關係更重要，這一比例較2025年上升了八個百分點。

在外界關注協防台灣議題上，民調顯示，60%的澳洲人支持在中國對台灣展開封鎖時，澳洲海軍應該與美軍一起協助台灣。54%表示澳洲應該與盟國一道，阻止中國使用武力。此外，62%（比2025年少了7%）的澳洲人認為今後20年內，中國將成為澳洲的一個軍事威脅。

前述民調還顯示，澳洲人對中國的態度正在升溫，61%的受訪者表示，他們更多地將中國視為經濟夥伴而非安全威脅。這一比例比去年的民調結果上升了11個百分點，也是自2020年以來，澳洲人首次對中國持更為積極的態度。

只有45%的受訪者（比2025年少了7%）認為與美國的關係比與中國的關係更重要。同時，54%的澳洲人認為從現在起10年內，中國將成為世界上最強大的國家；64%的澳洲人認為美國需要在世界事務中優先穩定與中國的關係。

儘管澳洲民眾對美國和川普的信任度大幅下降，但民調顯示，絕大多數澳洲人並不急於放棄美澳聯盟，73%的受訪者表示，美澳聯盟對澳洲的安全「非常重要」或「相當重要」。

本次民調於今年3月2日至15日進行，恰逢美以對伊朗發動襲擊導致油價飆升之際。調查抽樣了2013名具有全國代表性的成年澳洲人，誤差幅度約為2.2%。

澳洲 民調

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