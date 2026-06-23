陸打「稀土牌」對美反制 稱將更積極維護稀土戰略優勢

大陸官方22日對美國企業祭出反制措施，時間點正落在美國將多家中國企業列入軍事企業清單兩周後。學者分析，這次打出中方打出「稀土牌」，目的在於將美國拉回中美元首上月達成的共識；這輪交鋒也凸顯，中美對於如何落實「建設性戰略穩定關係」仍存在落差。

聯合早報報導，新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚分析，中國的最新反制措施有兩大背景因素：

一是大陸國家主席習近平與美國總統川普上月在北京會晤後，中美達成構建「建設性戰略穩定關係」的共識，但美國不久後便擴大軍事企業清單，是對兩國元首共識的不尊重；

二是，包括美國在內的七國集團（G7）領導人上周同意，尋求在2030年將中國的稀土進口降至60%以下，中國可能認為，G7推動稀土戰略聯盟的做法對中國不友好。

顧清揚認為，中國最新的反制措施，是藉手上的「稀土牌」，試圖將美國拉回中美元首上月達成的共識；同時，其關鍵意義不在於實質性打擊，更多是對其他國家或企業發揮防範和示範作用，說明「未來若嘗試參與稀土聯盟，對中國進行排他性圍堵，可能會被列入反制清單」。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝表示，中國在維護自身稀土戰略優勢方面將越來越積極，「中國瞄準的，正是那些試圖打破中國在稀土領域主導地位的美國企業」。

駱明輝也稱，中美雖然已就總體圖景達成共識，但對於如何理解和制定「建設性戰略穩定關係」，仍存在落差。

路透此前報導，美國國防部在川習會不久後的6月8日更新「中國軍事企業清單」，中國企業數量已增加到188家，除航空航天軍工、航運與通信基建三大領域外，還新增電動汽車、人工智慧、生物醫藥、機器人及半導體存儲等領域的眾多企業。大陸商務部13日表示，美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，無視中美經貿關係大局，對中國企業進行無理打壓，嚴重損害中國企業正當合法權益。