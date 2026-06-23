陸自然資源部譏我海巡艦艇通信品質差 喊話根本聽不清

大陸自然資源部東海局「向陽紅22」船6月16日至18日在台灣以東海域開展海洋環境調查，對於台灣方面稱，海巡署派出艦艇火速攔截、實施廣播驅離，大陸自然資源部東海生態中心副主任、航次領隊時俊則表示，台灣海巡署船艇確實有進行喊話，但喊話內容由於高頻通信質量較差，大陸調查隊員根本無法聽清。

《環球時報》23日刊登時俊的專訪內容。時俊說，此次海洋環境調查活動主要集中在台灣東部東經123°-125.2°、北緯21.5°-23.5°之間的海域。（註：涵蓋台灣東部外海，包含蘭嶼、綠島周邊海域，以及菲律賓呂宋島東北部海域）

時俊表示，此次調查採用多學科同步調查手段，採集了海水環境DNA、鳥類、鯨豚類、海洋化學和水文氣象等數據，為中國進一步掌握該海域關鍵生境狀況、開展生態系統健康狀況評價奠定了基礎，也為在該海域開展海洋生物多樣性保護提供了科學依據。

除遭遇台灣海巡署驅離，時俊稱，「向陽紅22」船此次調查活動也遭遇日方的「滋擾」。「在調查期間，6月17日上午以及6月18日下午，日方派出飛機兩次近距離繞船盤旋。根據我們的初步判斷，這應該是日本海上保安廳的飛機。」

《環球時報》指出，根據該報記者獲取的照片，參與「滋擾」的日方飛機編號為JA573A， 為日本海上保安廳的達索「獵鷹2000」型飛機。公開資料顯示，該架飛機部署於日本那霸航空基地，在釣魚島周邊承擔海上監視任務。

時俊表示，對於日方「滋擾」，「向陽紅22」船也以喊話的方式聲明立場。「我們當時回覆稱，我是中國科考船『向陽紅22』，正在進行例行性海洋調查，這裡是中國管轄海域，請不要干擾我方正常作業，保持安全距離。」

對於台灣方面稱，海巡署」「蘭嶼艦」及PP-10077艇「全程並航監控，並以夾擊方式造浪干擾、實施廣播驅離」。在海巡署船隻並航監控和喊話干擾下，「向陽紅22」船「向北駛離」。時俊說，「6月18日23時40分左右，『向陽紅22』船在船舶航渡過程中，台當局海巡署船艇對我方船隻進行喊話，但喊話內容由於高頻通信質量較差，我方調查隊員根本無法聽清。」

他表示，但「向陽紅22」船還是根據此前慣例，對台灣海巡署船隻進行喊話，表明陸方的立場。此次調查活動中，中國海警兩艘大噸位海警船進行伴航。對於台方的「不當干擾」，「向陽紅22」船堅持依法依規、穩妥有序推進各項既定任務。「我們展現了高度的專業素養，目前，相關調查工作已順利實施。」時俊說。

《環球時報》指出，大陸自然資源部此次海洋環境調查是中國在台灣島以東海域實施管轄權的又一次突破。自然資源部海洋發展戰略研究所研究員陳曦笛表示，包括中國海警、自然資源部、交通運輸部、農業農村部和生態環境部在內的一系列部門，都可以依法在該區域行使職權。