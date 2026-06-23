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北京穩外資 推15項促優措施

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸國新辦22日舉行記者會，商務部副部長凌激（中）等人在會上提出「利用外資固穩促優行動方案」。 （中央社）
大陸國新辦22日舉行記者會，商務部副部長凌激（中）等人在會上提出「利用外資固穩促優行動方案」。 （中央社）

今年一至五月，大陸實際利用外資年減百分之八點六，大陸商務部副部長凌激表示，製造業的外商投資准入已沒有限制，但准入後還要能「准營」，將破除隱性壁壘，而服務業開放將是擴大外商投資的主攻方向。

凌激昨在國新辦記者會說明有關利用外資的政策。他表示，全球經濟增長乏力，地緣政治衝突，全球跨境直接投資下行，這些外部因素對大陸吸引外資造成一定影響，但主要反映在新增的「增量」外資上，對既有的「存量」外資影響不大。外資存量方面，截至二○二五年底，其規模接近四兆美元，過去五年年均增百分之三點六。今年一至五月，大陸實際利用外資年減百分之八點六，減幅比去年同期縮小四點六個百分點。

如何對外資「穩存量、擴增量、提質量」？凌激表示，製造業領域，外商投資准入負面清單限制措施已清零，下一步重心轉向解決「准入後准營」難題，重點破除「大門開、小門不開」的隱性壁壘。

同日，大陸商務部等三部門發布「利用外資固穩促優行動方案」，圍繞擴大市場准入、提升外商投資便利度、提高投資促進水準、健全外商投資服務保障體系、優化外資管理五方面，提出十五項措施。金融方面，方案提出將優化交易所上市申報前預先溝通服務，支持符合條件的重點外資企業在境內上市融資等。

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