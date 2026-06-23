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鏈博會開幕…丁薛祥批保護主義：供應鏈碎片化風險增

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
鏈博會昨在北京舉行，圖為輝達與陸企聯手打造的機器人在現場展出。 記者陳宥菘／攝影
鏈博會昨在北京舉行，圖為輝達與陸企聯手打造的機器人在現場展出。 記者陳宥菘／攝影

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）開幕式昨在北京舉行，大陸副總理丁薛祥致詞表示，大陸從不刻意追求貿易順差，而是主動擴大進口，促進貿易平衡發展。並稱，大陸增加進口的最大障礙不在於自身，而是在於一些「泛化安全概念、濫用出口管制」的國家。

丁薛祥提到，當前單邊主義、保護主義上升，產業鏈供應鏈碎片化風險增加，維護國際產業鏈供應鏈穩定暢通，已成各國共同課題。並稱，大陸產業競爭力「從來不是因為保護企業」，而是由改革開放所催生，是完整產業體系、超大規模市場、海量人才持續創新共同作用的結果。無論國際形勢如何變化，大陸堅持「聯通而非脫鉤，強鏈而非斷鏈」。

丁薛祥就維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，呼籲防止將經貿政治化、武器化、泛安全化；提倡產業提質升級，但反對以「產能過剩」為藉口，築牆設壘；提倡產業綠色轉型，但反對綠色低碳為名，行保護主義之實。

今年鏈博會首設人工智慧（ＡＩ）展區。外資參展商比率升至百分之卅六點五，輝達連續第二年參展。

輝達執行長黃仁勳今年透過影片致詞說，大陸是世界上重要的科技與產業中心之一，超過一六○萬名大陸開發者共同基於輝達平台進行開發，他們正為製造業、物流、機器人、能源、醫療及科學領域，打造實用ＡＩ。

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