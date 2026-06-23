大陸反制美方 禁46家美企參與政府採購

大陸財政部昨日對美企祭出限制措施，列明禁止政府採購四十六家美國企業的產品，大多為美國軍工企業，大陸商務部同日也發布公告，將十家美國實體列入出口管制名單，禁止對其出口軍民兩用物項，名單涉及無人機、機器人、航空技術及稀土等公司。

大陸兩部門同步大動作目的在反制美國五角大廈月初更新「中國軍工企業」名單，將大陸科技巨擘阿里巴巴、百度與電動車龍頭比亞迪等多家大陸企業，列入支持大陸軍方的實體清單。該名單已從去年一三四家增到一八八家。

大陸財政部昨在官網發布的「關於在政府採購活動中對有關美國企業採取相關措施的通知」表示，即日起，根據有關法律法規，經批准，現決定採購人在政府採購活動中，不得採購四十六家美國企業生產的產品。但禁令不包括在大陸的美資企業。受禁的四十六家美國企業與國防關聯較大，包括先前已被制裁的軍工企業洛克希德馬丁旗下至少六家公司與實驗室丶雷神旗下三家公司丶通用旗下五家公司等，以及多家與航太工業丶防務丶科技相關的公司。

大陸商務部同日公告，廿二日起將十家美國實體列入出口管制管控名單，並禁止大陸出口經營者對這十家實體出口軍民兩用物項。大陸商務部發言人表示，這是為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，並針對美國政府增列所謂中國軍事企業清單的「惡劣做法」。

大陸自二○二四年美國向台灣出售軍火後，便加強對美國企業的制裁，去年一月已把洛克希德馬丁在內廿八家國防相關企業列入出口管控名單；美國其後採取報復行動，最新一輪是在本月八日將一八八家大陸實體列入「中國軍事企業清單」的黑名單。

路透指出，儘管名單本身不構成立即制裁，但根據美國法律，美國國防部將被禁止與名單上的企業直接簽訂合約，且從明年起將擴大至禁止通過第三方採購這些企業的產品或服務。美方此舉也被認為，可能推出更懲罰性的貿易限制措施。