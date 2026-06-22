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中國民族團結促進法7月1日上路 域外適用條款受關注

中央社／ 台北22日電

中國「民族團結進步促進法」將於7月1日起實施，當中列中國境外的組織和個人，針對中國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為者，會被依法追究法律責任。有日本地方議員表示，在日本批評中國的少數民族或宗教政策，也可能遭中國視為違法。

中國今年3月12日通過「民族團結進步促進法」，將於7月1日實施。該法稱，制定此法是為「鑄牢中華民族共同體意識」。

該法有7章共65條，涵蓋教育、語言、出版、網路、企業活動、宗教，並涉及香港澳門、台灣及海外華僑。

該法提到，中國堅持和完善民族區域自治制度，維護國家統一和民族團結。

該法又列明，組織、策劃、實施暴力恐怖活動、民族分裂活動或宗教極端活動，構成犯罪者，依法追究刑事責任。煽動或資助實施上述行為，構成犯罪者，也會依法追究刑事責任。

該法第63條稱，「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」。

日本評論家、東京都千代田區議員白川司近日在日本知名商業雜誌President撰文，指中國「民族團結進步促進法」含域外適用條款，在日本批評中國的少數民族或宗教政策，也可能被中國認定涉及犯罪。

白川司表示，理論上，表達對台灣支持的日本人，也可能成為該法第63條的追究對象。

陸委會副主委梁文傑今天說，中共現在就是用各種方式在恐嚇支持台灣的友邦、國際友人，這也是為什麼陸委會這次對海峽論壇的政策比較嚴格的原因。

中國通過「民族團結進步促進法」後，陸委會副主委沈有忠曾表示，這部法律看起來是針對中國境內少數民族，卻涉及境外，並提到要推進民族團結和國家統一，所以北京可能藉此作為法律基礎，外溢變成處理兩岸問題及針對所謂「台獨分子」的法律依據。

澳門 中華民族 香港

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