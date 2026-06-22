中共在我東部海域「常態化近海治理」 沈有忠：新型態灰帶衝突

陸委會副主委沈有忠22日表示，中共日前宣稱在台灣東部海域實施「常態化的近海治理」，是一種新型態灰帶衝突，也是改變台海現狀的作為。他強調，中共對台軍事施壓、外交打壓、經濟脅迫、滲透統戰與認知戰，都比以往更加嚴重，呼籲中共放棄武力脅迫台灣。

陸委會22日晚間發布新聞參考資料表示，沈有忠今（22）日於政大公企中心參加由東海大學中國大陸暨區域發展研究中心與中華民國（台灣）歐洲研究協會共同舉辦的「區域秩序」研討會，並於會中針對兩岸關係發表公開致詞。外交部次長吳志中、歐洲學者與台灣學者也共同與會。

沈有忠致詞時強調，習近平主政以來，併吞台灣的野心與日俱增，是改變台海現狀、致使台海和平與穩定備受挑戰的最主要原因。他說，中共對台灣從軍事施壓、外交打壓、經濟脅迫，透過交流對台滲透統戰，以及各種認知戰，都比以往更加嚴重。

沈有忠指出，日前中共宣稱在台灣東部海域實施「常態化的近海治理」，就是一種新型態的灰帶衝突，並且是改變台海現狀的作為。這種灰帶衝突不只對台灣造成威脅，也對鄰近的日本、菲律賓等國家製造騷擾，讓中國繼續成為地緣政治的麻煩製造者。

沈有忠表示，台灣沒有獨立的問題，維持中華民國的發展與繁榮、捍衛自由民主的生活方式，是政府不變的政策目標；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，也是客觀事實。北京不願意接受中華民國的存在、不願意與我民選政府對話，是印太與台海地區不安定的威脅來源。

沈有忠最後呼籲中共放棄武力脅迫台灣，也呼籲全球民主國家面對威權擴張應深化團結合作。他說，台海地區和平與穩定的現狀，是台灣與全球民主國家的共同利益。台灣將繼續強化自我防衛的決心和能力、強化與世界民主國家的合作、強化經濟與社會的民主韌性，和民主國家共同捍衛台海和平與穩定的現狀。