伊朗向中方通報伊美談判進展 王毅：願續協助中東和平

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅22日在新德里會見伊朗最高國家安全委員會副秘書內扎米普爾。內扎米普爾向中方通報中東局勢及伊美談判最新情況，王毅則表示，中方歡迎伊美雙方啟動諒解備忘錄後續磋商，願繼續以自己的方式提供協助，為早日恢復地區和平安寧發揮建設性作用。

據大陸外交部網站22日消息，王毅表示，中方歡迎伊美雙方在巴基斯坦、卡達協助下啟動諒解備忘錄後續磋商，並就下一步談判機制形成共識。諒解備忘錄14點核心條款來之不易，明確提出立即永久停止敵對行動，不再使用或威脅使用武力，相互尊重彼此主權和領土完整，避免干涉對方內政等，這些內容體現了平等精神，符合聯合國憲章宗旨，符合國際關係準則。

王毅指，維護和落實好諒解備忘錄，有助於鞏固得來不易的停火局面，有助於開啟伊美關係新的前景，有助於讓和平重返中東地區，不僅符合伊方國家和民族的根本利益，也順應國際社會的共同期待。

王毅稱，中方作為伊朗全面戰略夥伴，始終秉持公正立場，支持一切有助於和平的努力，支持伊方維護主權安全和民族尊嚴，支持伊朗改善同海灣各國及地區國家關係，願繼續以自己的方式提供協助，為早日恢復地區和平安寧發揮建設性作用。

王毅說，伊朗是中國的全面戰略夥伴，雙方有著傳統友誼。中方始終從戰略和長遠角度把握推進中伊關係，願同伊方一道，加強高層交往、鞏固政治互信、深化務實合作，推動中伊關係行穩致遠。

據中方通稿，內扎米普爾通報了中東局勢和伊美談判最新情況，衷心感謝中方堅持勸和止戰，高度讚賞大陸國家主席習近平就維護中東和平穩定提出的四點主張，期待中方繼續發揮重要作用，助推伊美第一階段諒解備忘錄得到切實執行。

內扎米普爾表示，伊中關係十分重要，伊方始終高度重視對華關係，高度讚賞中國在國際和地區事務中發揮的積極作用。深化兩國全面戰略夥伴關係是伊朗各界共識。伊方堅定恪守一個中國原則，願同中方進一步密切各層級往來，強化相互支持，深挖合作潛力，加強在金磚國家等多邊框架下協作，攜手應對共同挑戰。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。（大陸外交部）