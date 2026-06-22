共軍遼寧艦編隊完成遠海訓練 稱遭日機艦多次跟蹤挑釁

央視新聞報導，22日上午，中共海軍遼寧艦編隊完成遠海實戰化訓練，安全順利返回青島母港。報導稱，40餘天的訓練中，在西太平洋某海域，遼寧艦編隊與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練，充分錘煉了航艦編隊聯動兩棲攻擊艦編隊遠海實戰行動效能。

報導稱，在40餘天的訓練中，編隊赴南海、西太平洋等海空域，深入開展實戰運用驗證，有力提升了航艦編隊履行使命任務能力。

央視新聞還表示，遼寧艦訓練期間，日方艦艇、飛機多次近距離跟蹤監視、滋擾挑釁。遼寧艦編隊全程保持高度戒備狀態，連續組織艦載機戰鬥起飛，靈活變換戰鬥隊形，專業穩妥處置應對日方危險行徑。

共同社早前報導，日本防衛省統合幕僚監部5月26日發布消息稱，已確認遼寧艦在沖之鳥島（東京都）西南的太平洋上航行並起降了艦載戰機和直升機。海上自衛隊的護衛艦正在進行監視並關注其動向。中國軍方於5月19日宣布組織遼寧艦航艦編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。

日本防衛省統合幕僚監部6月1日再次消息稱，已確認在5月26日至28日期間，處於太平洋上的遼寧艦實施艦載戰機和直升機起降共計約170架次。

2013年11月，遼寧艦首次以編隊形式赴南海開展科研訓練；2016年12月，遼寧艦編隊首次赴西太平洋開展遠海訓練，駛出第一島鏈。

2023年4月，山東艦首次成體系赴西太平洋，參加「聯合利劍」演習；2024年10月，遼寧艦、山東艦首次開展雙航艦編隊演練；2025年6月，遼寧艦、山東艦再次進行雙航艦遠海實戰化訓練。目前共軍航艦的遠海訓練已日趨體系化和常態化。