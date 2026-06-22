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曾與馬興瑞共事 深圳政協主席戴北方遭開除黨籍

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深圳市政協主席戴北方因非法收受巨額財物等罪名，被開除出中共黨籍。他曾與已落馬的中共中央政治局委員、前新疆自治區書記馬興瑞共識。（圖／取自中國網）
深圳市政協主席戴北方因非法收受巨額財物等罪名，被開除出中共黨籍。他曾與已落馬的中共中央政治局委員、前新疆自治區書記馬興瑞共識。（圖／取自中國網）

據《央視新聞》消息，中共中央批准，中央紀委國家監委對廣東省深圳市政協原黨組書記、主席戴北方嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。2025年12月，戴北方就涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。報導稱，因戴北方非法收受巨額財物，中共中央決定開除其黨籍。

公開資料顯示，今年69歲的戴北方為廣東惠州人，長期在深圳工作，曾任鹽田區委書記，深圳市委常委、宣傳部部長、秘書長、組織部部長，深圳市委副書記等職。2015年，戴北方升任深圳市政協主席，2020年退休卸任。此後，他擔任了一些社會職務。

據《央視新聞》報導，經查，戴北方喪失理想信念，忘卻初心使命，對組織不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、接受宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，利用職權為親屬謀取利益；家風不正，對家人失管失教；目無法紀，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

戴北方嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予戴北方開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

值得注意的是，已落馬的中共政治局委員、原新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞，在2015年至2016年任深圳市委書記期間，與時任市委副書記和政協主席的戴北方共事

戴北方任深圳市委副書記和政協主席期間，與2024年落馬的廣東省人大常委會原副主任陳如桂共事。陳如桂在2017年至2021年任深圳市委副書記、市長，因受賄1.08億元人民幣，已於2024年8月一審被判無期徒刑。

馬興瑞

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