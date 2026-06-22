新華社歌頌中共70年前消滅私有制 引發輿論不安

新華社日前發文歌頌中共70年發動旨在消滅私有制、建立社會主義國營與集體所有制經濟體系的政治運動：「三大改造」，將之形容為「一場前所未有的深刻的社會變革」，引發海外大陸學者與評論員關注與擔憂。

「三大改造」是指中共建政後，自1953年8月起，推動對農業、手工業和資本主義工商業的社會主義改造。在這場社會主義改造運動下，農民私有的土地、耕牛等生產資料被轉為集體所有，個體手工業者的私有工具遭收歸集體所有，私營企業也逐步轉變為國家所有或集體所有。

新華社在這篇文章中稱，「時間回到1956年初，中國大地上洋溢著熱烈而喜慶的氣氛。1月15日，北京各界20多萬人在天安門廣場舉行慶祝社會主義改造勝利聯歡大會，毛澤東等中央領導同志出席。北京市市長彭真莊嚴宣布：我們的首都已經進入了社會主義社會。隨後，上海、重慶等城市也舉行集會和遊行，歡慶這一歷史性時刻。張燈結綵、鑼鼓喧天的場面，見證了中國社會發生的深刻變革。」

新華社指出，1956年，中國基本上完成對生產資料私有制的社會主義改造。隨著生產資料公有制佔絕對優勢的經濟基礎的確立，社會主義經濟體制、政治體制、教育科學文化體制基本形成。社會主義制度的建立，為中國的一切進步和發展奠定了重要基礎。

文章還表示，當年的探索為今日中國式現代化建設提供了堅實制度支撐與寶貴經驗。「三大改造」這場偉大變革，始終激勵著中國立足國情、砥礪前行，在強國建設、民族復興的新征程上，書寫屬於新時代的發展華章。

對於新華社6月19日突發長文，高調重提「三大改造」與公私合營，大陸旅美時政評論員蔡慎坤認為，這絕非一次單純的歷史回顧，而是一場精準的政治試探、輿論鋪墊與方向宣示。文章最危險之處，不在於對1956年的敘事，而在於其用讚美的口吻，將一場對私人產權的制度性剝奪，重新包裝為「偉大變革」、「寶貴經驗」與「制度支撐」。

蔡慎坤表示，歷史上的公私合營既非市場交易，亦非自願契約，更不是現代意義上的產權重組，而是依靠國家機器的強權，逼迫私營企業主交出控制權。這篇文章刻意渲染當年「張燈結彩、鑼鼓喧天」的狂歡，卻對私人資本退出歷史舞台背後的恐懼、高壓與走投無路絕口不提。

蔡慎坤指出，新華社此文真正傳遞的冰冷信號，是權力正在重新定義私有財產的安全邊界。重提「三大改造」，暗示過去那套剝奪私產的底層邏輯並未被徹底否定，且隨時可能被重新激活。

中國社科院政治學所前研究員劉軍寧則在社交平台轉貼大型語言模型「Claude」對新華社這篇文章的評論：這篇文章給出的最值得警惕的信號，不是即將到來的國有化政策，而是這種意識形態彈性本身所暴露出的、對私有產權毫無敬畏的根本立場。