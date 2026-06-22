共軍076兩棲攻擊艦傳變身「輕型航艦」 將搭載殲-35

解放軍076型兩棲攻擊艦為共軍首艘配備大型開放式飛行甲板的兩棲攻擊艦，滿載排水量達4萬餘噸。據傳，076兩棲攻擊艦變身「輕型航艦」，很可能即將進行艦載固定翼戰鬥機的起降試驗， 不排除未來將搭載殲-35。

076型兩棲攻擊艦設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。「四川艦」是該型兩棲攻擊艦的首艦，於2024年12月27日下水，舷號為「51」。2025年11月16日，四川艦完成首次航行試驗任務。

大陸網路軍武頻道《軍武次位面》指出，近期，網上陸續出現一些疑似076兩棲攻擊艦的最新照片，顯示這艘新艦可能已完成飛行甲板重新劃線。按「遼寧」號和「山東」號的慣例，該艦很可能即將進行艦載固定翼戰鬥機的起降試驗，或準備正式加入中共海軍序列。

文章稱，076型兩棲攻擊艦具備運作攻擊-21型無人戰鬥機，以及新一代忠誠僚機的能力，因而被冠之以「航空攻擊艦」。但對於076型是否能運作共軍新一代固定翼艦載戰鬥機殲-35，則是眾說紛紜。

技術上，一架艦載機和航艦要適配，主要看幾個因素：一是飛行甲板寬度和長度是否符合安全飛行標準，二是停機位的面積和保障能不能保障艦載機的安全停機，三是升降機和機庫能不能容納艦載機運作和在機庫內閃轉騰挪，以及在機庫內進行基本維護。

《軍武次位面》表示，首先可以確認的一點是，殲-35是可以在076型上起降。076型甲板總寬度大於42米，其中用於著艦的飛行甲板寬度，連帶兩側的安全區總寬度在25米左右，殲-35型艦載機翼展的不同數據在11.5米到13米之間。

在起飛方面，076型電磁彈射器長度和福建艦是一個級別，且使用的全電推進系統動力極為充沛。因此，殲-35型艦載機不僅能在076型上降落，還能起飛，且從076配備的電磁彈射器長度和彈射功率，殲-35以作戰掛載或最大起飛重量彈射起飛問題不大，具備實戰意義。

不過，076型艦面停機、機庫運轉則顯得有點侷促。儘管如此，在一些烈度較低的對抗場景下，076仍可帶著十幾架殲-35型，或十幾架殲-35和十幾架無人攻擊機，加上一些直升機，互相配合變成一艘「小航艦」，應對一些次一級的對手完全夠用。

如果是高烈度對抗場景，076型大概還是必須配合共軍003型航空母艦行動。但在這種情況下，殲-35大概率不會常駐在076上，而是在特定情況下，如正航無法接收艦載機時臨時停駐在076上。

《軍武次位面》認為，也許076只是開始，後面的新型同類戰艦性能將更好，若進一步加大噸位到6萬噸，能搭載的機型更多、規模更大、作戰能力更強，在海戰戰場上的表現也會更加精彩。