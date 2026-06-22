快訊

世足運彩抽獎同組號碼疑6度中獎 王鴻薇：又見數學奇蹟？

台積電漲百元引百花齊放 台股收漲1,276點衝過47K

男子與認識10年浪浪道別「叮嚀好好照顧自己」 橘貓一聲聲回應萬人淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍076兩棲攻擊艦傳變身「輕型航艦」 將搭載殲-35

聯合報／ 大陸中心／即時報導
解放軍076型兩棲攻擊艦傳將變身為「輕型航艦」，不排除未來將搭載殲-35。圖為2025年11月，中共076兩棲攻擊艦首艦「四川艦」自上海滬東中華造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗任務。（新華社）
解放軍076型兩棲攻擊艦傳將變身為「輕型航艦」，不排除未來將搭載殲-35。圖為2025年11月，中共076兩棲攻擊艦首艦「四川艦」自上海滬東中華造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗任務。（新華社）

解放軍076型兩棲攻擊艦為共軍首艘配備大型開放式飛行甲板的兩棲攻擊艦，滿載排水量達4萬餘噸。據傳，076兩棲攻擊艦變身「輕型航艦」，很可能即將進行艦載固定翼戰鬥機的起降試驗， 不排除未來將搭載殲-35

076型兩棲攻擊艦設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。「四川艦」是該型兩棲攻擊艦的首艦，於2024年12月27日下水，舷號為「51」。2025年11月16日，四川艦完成首次航行試驗任務。

大陸網路軍武頻道《軍武次位面》指出，近期，網上陸續出現一些疑似076兩棲攻擊艦的最新照片，顯示這艘新艦可能已完成飛行甲板重新劃線。按「遼寧」號和「山東」號的慣例，該艦很可能即將進行艦載固定翼戰鬥機的起降試驗，或準備正式加入中共海軍序列。

文章稱，076型兩棲攻擊艦具備運作攻擊-21型無人戰鬥機，以及新一代忠誠僚機的能力，因而被冠之以「航空攻擊艦」。但對於076型是否能運作共軍新一代固定翼艦載戰鬥機殲-35，則是眾說紛紜。

技術上，一架艦載機和航艦要適配，主要看幾個因素：一是飛行甲板寬度和長度是否符合安全飛行標準，二是停機位的面積和保障能不能保障艦載機的安全停機，三是升降機和機庫能不能容納艦載機運作和在機庫內閃轉騰挪，以及在機庫內進行基本維護。

《軍武次位面》表示，首先可以確認的一點是，殲-35是可以在076型上起降。076型甲板總寬度大於42米，其中用於著艦的飛行甲板寬度，連帶兩側的安全區總寬度在25米左右，殲-35型艦載機翼展的不同數據在11.5米到13米之間。

在起飛方面，076型電磁彈射器長度和福建艦是一個級別，且使用的全電推進系統動力極為充沛。因此，殲-35型艦載機不僅能在076型上降落，還能起飛，且從076配備的電磁彈射器長度和彈射功率，殲-35以作戰掛載或最大起飛重量彈射起飛問題不大，具備實戰意義。

不過，076型艦面停機、機庫運轉則顯得有點侷促。儘管如此，在一些烈度較低的對抗場景下，076仍可帶著十幾架殲-35型，或十幾架殲-35和十幾架無人攻擊機，加上一些直升機，互相配合變成一艘「小航艦」，應對一些次一級的對手完全夠用。

如果是高烈度對抗場景，076型大概還是必須配合共軍003型航空母艦行動。但在這種情況下，殲-35大概率不會常駐在076上，而是在特定情況下，如正航無法接收艦載機時臨時停駐在076上。

《軍武次位面》認為，也許076只是開始，後面的新型同類戰艦性能將更好，若進一步加大噸位到6萬噸，能搭載的機型更多、規模更大、作戰能力更強，在海戰戰場上的表現也會更加精彩。

共軍 殲-35

延伸閱讀

陸空警-600預警機和戰鬥機 機翼摺疊方式為何不一樣？

環太平洋軍演24日登場 韓國首度擔任海上指揮官

民企手搓殲35、殲6兩代戰機 亮相「東北超」開幕掀熱議

共軍「遠海長航」 演練第一島鏈外戰力

相關新聞

共軍076兩棲攻擊艦傳變身「輕型航艦」 將搭載殲-35

解放軍076型兩棲攻擊艦為共軍首艘配備大型開放式飛行甲板的兩棲攻擊艦，滿載排水量達4萬餘噸。據傳，076兩棲攻擊艦變身「輕型航艦」，很可能即將進行艦載固定翼戰鬥機的起降試驗， 不排除未來將搭載殲-35。

簽證費漲5倍是針對中國？胡錫進：幹嘛非要去日本

日本政府在本月19日內閣會議上確定，7月起將訪日外國人簽證手續費提高至原來的5倍。對此，環球時報前總編輯胡錫進表示，由於發達國家及台港澳與日本互免簽證，這項政策影響最大的就是大陸遊客。日本沒什麽特色，也沒啥可買的，世界有那麼多好玩的地方，幹嘛非要去日本？

央視軍事公布洲際飛彈試射紀錄片 威懾意味濃

繼6月18日央視軍事頻道集中曝光東風-17高超音速飛彈部隊多型飛彈混編同訓實戰畫面後，大陸官媒22日報導稱，大陸擁有的洲際飛彈是戰略威懾的「壓艙石」，也是平時極少啟用的「底牌」。全射程實彈發射機會更是屈指可數，過去曾曝光兩次，中間時隔44年。

陸空警-600預警機和戰鬥機 機翼摺疊方式為何不一樣？

空警-600是中國大陸自主研發的首款艦載固定翼預警機，於紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式上首次公開亮相。為適配航母機庫與甲板的有限空間，空警-600為何採用了與殲-35、殲-15T截然不同的機翼摺疊設計，這一差異設計的背後，究竟有怎樣的考量？

時隔10年 南韓總理將出席夏季達沃斯論壇

南韓總理金民錫6月22日起將對北京和大連進行訪問，期間他也將出席夏季達沃斯論壇。這是南韓總理自2016年以來，時隔10年再度出席夏季達沃斯論壇。

南韓務總理金民錫今訪陸 將出席夏季達沃斯論壇

據韓聯社報導，南韓國務總理金民錫22日將對中國展開為期三天的訪問，這是金民錫就任後首次訪問中國。除將出席夏季達沃斯論壇，金民錫也計畫會見中國政府高層。外界關注，金民錫此行是否會與大陸國務院總理李強會面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。