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大搞權色交易 江西政協副主席尹建業遭「雙開」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
被指涉嫌大搞權色交易、錢色交易，江西省政協副主席尹建業落馬後被「雙開」。（圖／取自微博）
被指涉嫌大搞權色交易、錢色交易，江西省政協副主席尹建業落馬後被「雙開」。（圖／取自微博）

央視新聞報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對江西省政協原黨組成員、副主席尹建業嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。去年12月，大陸官方公布，尹建業涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

報導稱，尹建業喪失理想信念，背棄初心使命，搞政治攀附，造成惡劣影響，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規借用管理和服務對象車輛，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊以及打高爾夫球活動安排，違規出入私人會所；不按規定報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題，違規為本人配偶、他人在崗位調動、職務提拔調整等方面謀取利益；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，搞「權色、錢色交易」，與管理和服務對象賭博；違規干預和插手執法活動；貪欲膨脹，將公權力異化為謀取私利的工具，與私營企業主大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

尹建業嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予尹建業開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其江西省第十五次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

據公開資料，尹建業，雲南大理人，白族，1963年12月生，長期在雲南工作，歷任雲南省審計廳廳長，大理白族自治州州委書記，雲南省副省長。

2015年，他轉任江西省副省長，江西省委常委、政法委書記等職，2022年任江西省政協副主席，至此番被查。

據悉，尹建業已成為今年落馬的第62名中管幹部（多數為大陸省部級幹部）。

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