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央視軍事公布洲際飛彈試射紀錄片 威懾意味濃

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共解放軍兩之洲際導彈試射，中間隔了44年之久。（圖／取自央視軍事頻道）
中共解放軍兩之洲際導彈試射，中間隔了44年之久。（圖／取自央視軍事頻道）

繼6月18日央視軍事頻道集中曝光東風-17高超音速飛彈部隊多型飛彈混編同訓實戰畫面後，大陸官媒22日報導稱，大陸擁有的洲際飛彈是戰略威懾的「壓艙石」，也是平時極少啟用的「底牌」。全射程實彈發射機會更是屈指可數，過去曾曝光兩次，中間時隔44年。

據央視新聞報導，2024年9月25日，中共解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，飛彈準確落入預定海域。這次任務，是中國自1980年5月18日東風-5全射程試驗後，首次重返這片海域。

為什麼兩次試射隔了44年？

央視軍事評論員杜文龍分析，洲際武器裝備，特別是核武作戰工具長時間間隔檢驗，有兩方面考量：

一是國之重器不可輕易示人；

二是不試則已，一試驚人。這次全彈道進行打擊行動，一連串保障要求很高，顯示中國在這個區域有保障能力、有測繪能力。同時，中國也有信心在這個區域打破一切防空反導作戰能力。打全程對於火箭軍而言，是一個既艱難又自豪的訓練過程。

另據央視報導，6月18日，在中共人民解放軍戰略飛彈部隊組成60周年來臨之際，央視軍事集中曝光東風-17高超音速飛彈部隊多型飛彈混編同訓實戰畫面，給海內外軍迷的感覺相當震撼。

央視 彈道飛彈 解放軍

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