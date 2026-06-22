海基會董事長感謝台商：急難救助總鼎力相助

海基會董事長蘇嘉全近日表示，海基會在中國大陸沒有辦事處，每當台灣鄉親在大陸遇到急難救助案件，只要一通電話，各地台商會長與台協總是在第一線鼎力相助，他要特別向所有台商表達深切謝意。海基會將持續做台商最務實的後盾，協助台商面對國際化的競爭。

據海基會發布訊息，海基會18日於嘉義縣舉辦「大陸台商投資台灣參訪活動」，率大陸台商參訪嘉義在地產業及亞創研發中心，聽取嘉義縣投資環境介紹。

18日上午海基會秘書長羅文嘉率大陸台商參訪大成長城嘉義廠、麗光科技及冷研碳索館，下午前往亞創研發中心，由嘉義縣政府進行投資環境介紹，向台商說明當地產業發展現況及未來投資前景。

羅文嘉在參訪大成長城時表示，大成集團創辦人1949年因戰亂來台創業，到80、90年代再回到大陸故鄉投資，這正是台商靈活、韌性特質的縮影。大成在中國大陸投資經營成功後，也不忘根本，持續回到台灣加碼投資，眷顧故鄉發展。

羅文嘉強調，台商具有善良、勇敢、冒險、認真打拚的特質，也是台灣國力的延伸。隨地緣政治與國際環境的變化，海基會將持續辦理實地參訪，讓台商親眼見證台灣地方產業的轉型韌性與創新商機，也會持續推動大陸台商與世界台商交流接軌。

嘉義縣副縣長劉培東表示，嘉義具有亦中亦南、地理位置獨特的區位優勢，可作為銜接中南部發展的核心節點。配合政府「大南方新矽谷」政策，縣府正積極推動從農業大縣轉型為農工科技大縣，未來除台積電先進封裝聚落，更將透過亞創一、二期與民雄航太園區的建設，打造完整的無人機產業基地。

蘇嘉全於晚宴致詞時，特別感謝台商會長與幹部，由於海基會在中國大陸無法設置分支機構，每當台灣鄉親在大陸遇到權益受損或急難案件，各地會長與台協總是義不容辭、盡全力在第一線提供協助，與海基會緊密結合，共同守護在大陸的台灣人民。

蘇嘉全表示，嘉義縣從過去的農業、養殖大縣，如今成功爭取航太園區落腳，加上故宮南院及AI半導體產業，成功進行傳統產業的升級轉型。台商也可以思考，如何在全球民主供應鏈的概念興起後，進行企業的轉型升級，海基會也將持續作為台商最堅實的後盾。

陸委會主委邱垂正與嘉義縣長翁章梁，也特別出席晚宴並向與會台商致意。翁章梁表示，嘉義配合國家政策積極發展無人機與半導體產業，作為新興產業發展重鎮的格局正逐步成形，前景可期，歡迎台商把握機會來嘉義投資。