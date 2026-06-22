陸空警-600預警機和戰鬥機 機翼摺疊方式為何不一樣？

空警-600是中國大陸自主研發的首款艦載固定翼預警機，於紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式上首次公開亮相。為適配航母機庫與甲板的有限空間，空警-600為何採用了與殲-35、殲-15T截然不同的機翼摺疊設計，這一差異設計的背後，究竟有怎樣的考量？

據悉，該型機可遂行預警探測、指揮引導、目標指示、作戰協同等核心任務，被譽為航母編隊的海空司令部，能夠大幅延伸航母戰鬥群的預警探測範圍，為編隊爭取足夠的反應時間，顯著提升防空攔截效率。

據央視新聞報導，大陸軍事評論員魏東旭表示，殲-15、殲-15T、殲-35都是艦載戰鬥機，機翼尺寸沒有那麼長，進行向上翻折之後，所佔甲板空間和機庫內的空間比較小，可以在機庫當中容納更多的艦載戰鬥機。

空警-600是雙發小型渦槳飛機，機翼尺寸比較大，也就是說翼展比較大。如果採用向上翻折的方式，即使能夠減少所佔甲板和機庫內的空間，但由於機翼是向上翻折，再加上機翼比較長，可能高度就比較高。

那麼在機庫中，翼尖可能就會觸碰到機庫的頂棚位置，所以它是採取向後摺疊的方式保證它的高度不超高。無論是在飛行甲板上進行停放還是在機庫內進行停放，不會出現碰撞的情況，也可以最大地減少它所佔的空間和面積。因此，艦載戰鬥機和艦載固定翼預警機的機翼摺疊方式就會出現這種不同的模式。