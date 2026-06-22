快訊

Meta在搞？台灣外交部 Threads帳號也被停權 網傻眼：祖克柏造反啦

整理包／苗栗鄉民注意！銅鑼鄉普發8500元限時8天領取 資格、方式一次看

簡立峰專欄／Anthropic做對三件事 有望成下個SpaceX？

聽新聞
0:00 / 0:00

陸空警-600預警機和戰鬥機 機翼摺疊方式為何不一樣？

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
空警-600是中國大陸自主研發的首款艦載固定翼預警機，與殲-15T、殲35向上翻摺不同，是採取向後摺疊的方式保證它的高度不超高。（圖／取自香港文匯網）
空警-600是中國大陸自主研發的首款艦載固定翼預警機，與殲-15T、殲35向上翻摺不同，是採取向後摺疊的方式保證它的高度不超高。（圖／取自香港文匯網）

空警-600是中國大陸自主研發的首款艦載固定翼預警機，於紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式上首次公開亮相。為適配航母機庫與甲板的有限空間，空警-600為何採用了與殲-35、殲-15T截然不同的機翼摺疊設計，這一差異設計的背後，究竟有怎樣的考量？

據悉，該型機可遂行預警探測、指揮引導、目標指示、作戰協同等核心任務，被譽為航母編隊的海空司令部，能夠大幅延伸航母戰鬥群的預警探測範圍，為編隊爭取足夠的反應時間，顯著提升防空攔截效率。

據央視新聞報導，大陸軍事評論員魏東旭表示，殲-15、殲-15T、殲-35都是艦載戰鬥機，機翼尺寸沒有那麼長，進行向上翻折之後，所佔甲板空間和機庫內的空間比較小，可以在機庫當中容納更多的艦載戰鬥機。

空警-600是雙發小型渦槳飛機，機翼尺寸比較大，也就是說翼展比較大。如果採用向上翻折的方式，即使能夠減少所佔甲板和機庫內的空間，但由於機翼是向上翻折，再加上機翼比較長，可能高度就比較高。

那麼在機庫中，翼尖可能就會觸碰到機庫的頂棚位置，所以它是採取向後摺疊的方式保證它的高度不超高。無論是在飛行甲板上進行停放還是在機庫內進行停放，不會出現碰撞的情況，也可以最大地減少它所佔的空間和面積。因此，艦載戰鬥機和艦載固定翼預警機的機翼摺疊方式就會出現這種不同的模式。

延伸閱讀

民企手搓殲35、殲6兩代戰機 亮相「東北超」開幕掀熱議

導彈型號升級？ 軍事自媒體：東風27或已批量服役

共軍「遠海長航」 演練第一島鏈外戰力

大就是好！川普版「空軍一號」亮相 金光閃閃內裝首度向媒體曝光

相關新聞

央視軍事公布洲際飛彈試射紀錄片 威懾意味濃

繼6月18日央視軍事頻道集中曝光東風-17高超音速飛彈部隊多型飛彈混編同訓實戰畫面後，大陸官媒22日報導稱，大陸擁有的洲際飛彈是戰略威懾的「壓艙石」，也是平時極少啟用的「底牌」。全射程實彈發射機會更是屈指可數，過去曾曝光兩次，中間時隔44年。

陸空警-600預警機和戰鬥機 機翼摺疊方式為何不一樣？

空警-600是中國大陸自主研發的首款艦載固定翼預警機，於紀念抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式上首次公開亮相。為適配航母機庫與甲板的有限空間，空警-600為何採用了與殲-35、殲-15T截然不同的機翼摺疊設計，這一差異設計的背後，究竟有怎樣的考量？

時隔10年 南韓總理將出席夏季達沃斯論壇

南韓總理金民錫6月22日起將對北京和大連進行訪問，期間他也將出席夏季達沃斯論壇。這是南韓總理自2016年以來，時隔10年再度出席夏季達沃斯論壇。

南韓務總理金民錫今訪陸 將出席夏季達沃斯論壇

據韓聯社報導，南韓國務總理金民錫22日將對中國展開為期三天的訪問，這是金民錫就任後首次訪問中國。除將出席夏季達沃斯論壇，金民錫也計畫會見中國政府高層。外界關注，金民錫此行是否會與大陸國務院總理李強會面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。