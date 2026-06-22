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時隔10年 南韓總理將出席夏季達沃斯論壇
南韓總理金民錫6月22日起將對北京和大連進行訪問，期間他也將出席夏季達沃斯論壇。這是南韓總理自2016年以來，時隔10年再度出席夏季達沃斯論壇。
據韓聯社報導，金民錫周一起將對北京和大連進行訪問，為期三天。他將出席世界經濟論壇新領軍者年會（又稱夏季達沃斯論壇）並發表講話。
他將在夏季達沃斯論壇上介紹南韓政府的經濟藍圖，並提出南韓與中國等國際社會的合作方案。這將是南韓總理自2016年以來，時隔10年再度出席夏季達沃斯論壇。
報導稱，鑑於此訪是金民錫就任南韓總理以來首次訪華，他是否會與中國大陸總理李強等中國政府高層會晤備受關注。
金民錫原本計劃今年3月出席在海南博鰲舉行的博鰲亞洲論壇，但受美伊戰事和中東局勢影響，最終取消相關行程，並以視訊方式發表講話。
夏季達沃斯論壇將於6月23日至25日舉辦，匯聚來自政府、商界、智庫和學術界的領袖，以及國際組織的代表。年會以「規模化創新」為主題，共有來自90多個國家和地區的1,700多名嘉賓，聚焦討論全球貿易和產業格局變化、中國大陸經濟發展、技術產出與經濟效益、普惠增長、能源與氣候轉型等議題。
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