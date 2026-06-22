南韓務總理金民錫今訪陸 將出席夏季達沃斯論壇

據韓聯社報導，南韓國務總理金民錫22日將對中國展開為期三天的訪問，這是金民錫就任後首次訪問中國。除將出席夏季達沃斯論壇，金民錫也計畫會見中國政府高層。外界關注，金民錫此行是否會與大陸國務院總理李強會面。

金民錫原定於今年3月出席博鰲論壇，但為應對中東局勢對南韓經濟造成的衝擊臨時取消訪問計劃，改以視訊方式發表講話。

2026年夏季達沃斯論壇（第17屆新領軍者年會）將於6月23日至25日在中國大連舉行。本屆論壇以‌「規模化創新」‌為主題，旨在探討如何將技術願景轉化為實際的經濟進步、企業發展和就業機會。

韓聯社稱，金民錫預計在夏季達沃斯論壇發表講話，介紹南韓政府的經濟藍圖，並提出南韓與中國等國際社會的合作方案。這將是南韓國務總理自2016年以來，時隔10年再次出席夏季達沃斯論壇。

報導稱，鋻於此訪是金民錫就任總理以來首次訪華，金民錫是否會與李強等中國政府高層會晤備受關注。

在金民錫訪陸前，南韓外交部東北亞中亞局長南鎮本月18日特別向記者表示，韓中建交聯合公報指出「大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場」，強調韓方上述立場沒有變化。大陸外交部隨即於當日深夜發布新聞稿，對韓國外交部此一表態表達「積極評價」。

另，據大陸外交部消息，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，奧地利外長賴辛格（Beate Meinl-Reisinger）將於6月22日至26日訪問中國。