暴雨 陸4省啟動地質災害預警

中國大陸多省局部地區據報將有大暴雨，大陸自然資源部廿日對安徽、湖北、湖南、貴州啟動地質災害防禦四級預警。另據廣西壯族自治區水文中心昨指，受持續強降雨及上游來水影響，廣西廿一條河流出現超警洪水，柳江發生二○二六年第一號洪水。廣西河池市金城江區遭遇內澇，金城江區已轉移三百五十餘名民眾及八百五十餘戶商戶。

央視報導，氣象部門預報，未來三天，安徽、湖北、湖南、貴州部分地區有大到暴雨，局部地區有大暴雨。大陸自然資源部根據地質災害防禦響應工作方案，廿日對上述四省啟動地質災害防禦四級預警。地質災害技術指導中心研判，安徽南部和西部、湖北西南部和東部、湖南西部、貴州南部等部分地區發生地質災害風險高。

中新社報導，水文部門監測至昨上午八時，廣西柳江等廿一條河流、廿四個水文站出現超警○點一公尺至三點七公尺的洪水。最大超警為龍江金城江水文站超警三點七公尺。柳江柳州水文站水位漲至八十二點五公尺，此次洪水編號為柳江二○二六年第一號洪水。

據報導，本輪洪水造成河池市金城江區多處積水，居民住宅社區、學校、醫院、農貿市場、高架橋等二十餘處區域出現內澇。其中，金城江區農貿市場及廣西現代職業技術學院沿線等多處路段積水嚴重；河池市人民醫院院內積水深達一點五公尺，院方及時斷電、轉移物資，疏散被困人員。

廣西柳江、西江幹流等江河水位仍在上漲。廣西水文中心昨七時已升級發布洪水橙色預警，呼籲河池、柳州及桂林等市沿江區域及公眾加強防範，及時避險。