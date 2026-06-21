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柬埔寨推試行免簽！陸使館籲赴柬公民「潔身自好」 網反酸：敢去嗎？

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
柬埔寨宣布6月15日至10月15日試行對中國大陸普通護照免簽入境，最長停留14天。中國大陸駐柬埔寨使館近日對此發布提醒赴柬中國公民注意電信詐騙、網絡賭博及非法務工風險，並呼籲「潔身自好」，相關說法在微博引發討論。圖／路透
柬埔寨宣布6月15日至10月15日試行對中國大陸普通護照免簽入境，最長停留14天。中國大陸駐柬埔寨使館近日對此發布提醒赴柬中國公民注意電信詐騙、網絡賭博及非法務工風險，並呼籲「潔身自好」，相關說法在微博引發討論。圖／路透

柬埔寨宣布自6月15日至10月15日對中國大陸普通護照持有人試行免簽入境政策，最長可停留14天。對此，中國大陸駐柬埔寨使館6月20日發布領事提醒強調，當地正加強打擊電信詐騙、網路賭博及非法務工等犯罪活動，提醒赴柬中國公民注意出行安全並「潔身自好」，謹慎防範相關風險。相關消息在微博上掀起熱議，不少大陸網友表示聽勸不去，並揶揄「潔身自好的人會去那個地方旅行？」

中國大陸駐柬埔寨使館微信公眾號20日發布消息指出，柬埔寨政府決定，自2026年6月15日至10月15日，持中華人民共和國普通護照人員無論自中國境內還是第三國出發，均可免簽入境柬埔寨。免簽期間可多次入境，單次停留不超過14天。入境旅客無需提前辦理簽證，僅需按要求填寫電子入境卡（E-Arrival Card）即可辦理入境手續。

陸使館提醒計劃赴柬中國公民注意多項事項，包括合理安排行程、注意旅行安全、防範涉及「黃賭毒」及非法務工風險、配合有關部門查驗身份，以及牢記應急聯繫方式等。

同時，使館特別強調，柬埔寨政府近期持續加大對電信網絡詐騙、網絡賭博、非法拘禁等違法犯罪活動的打擊力度，要求來柬中國公民「潔身自好」，遠離「黃賭毒」，不參與網絡博彩及電信詐騙等違法活動，不輕信「高薪招聘」等虛假信息，以免陷入非法務工風險。

注意事項還指出，柬埔寨政府近期加強對外國公民合法入境及居留身分的檢查，要求入境旅客隨身攜帶護照原件並配合現場查驗。如未攜帶護照，需及時提供護照信息頁、入境記錄及有效簽證（如有）的照片或影印本，或護照補辦、簽證延期等相關證明材料以供核實。如在過程中出現誤解或被臨時帶離核查，應保持冷靜，通過正當途徑申訴或尋求法律協助，並及時向中國駐柬使館通報情況。

此外，使館還提到，柬埔寨政府一再重申禁止邊境人員向旅客索取小費，赴柬中國公民如遇相關情況應明確拒絕，並在確保安全前提下留存證據，向使館反映。

相關消息一出，微博上出現大批大陸網友討論。有不少大陸網友表示，「聽勸不去」、「這地兒還免簽？」另有網友表示，這是「最恐怖信息！別的國家對華免簽，我覺得是一件幸事，柬埔寨、緬甸這些邪惡國家，我看就免了吧」、「此時柬埔寨釋放對華公民免簽政策，顯然是電詐池中缺水了，等著人去補水。你還沒敢去嗎？」

還有網友指出，「一個是高考完了，另一個是馬上暑假了，真是挑時間啊」、「潔身自好的人會去那個地方旅行？」

柬埔寨 中國 免簽

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