柬埔寨推試行免簽！陸使館籲赴柬公民「潔身自好」 網反酸：敢去嗎？

柬埔寨宣布自6月15日至10月15日對中國大陸普通護照持有人試行免簽入境政策，最長可停留14天。對此，中國大陸駐柬埔寨使館6月20日發布領事提醒強調，當地正加強打擊電信詐騙、網路賭博及非法務工等犯罪活動，提醒赴柬中國公民注意出行安全並「潔身自好」，謹慎防範相關風險。相關消息在微博上掀起熱議，不少大陸網友表示聽勸不去，並揶揄「潔身自好的人會去那個地方旅行？」

中國大陸駐柬埔寨使館微信公眾號20日發布消息指出，柬埔寨政府決定，自2026年6月15日至10月15日，持中華人民共和國普通護照人員無論自中國境內還是第三國出發，均可免簽入境柬埔寨。免簽期間可多次入境，單次停留不超過14天。入境旅客無需提前辦理簽證，僅需按要求填寫電子入境卡（E-Arrival Card）即可辦理入境手續。

陸使館提醒計劃赴柬中國公民注意多項事項，包括合理安排行程、注意旅行安全、防範涉及「黃賭毒」及非法務工風險、配合有關部門查驗身份，以及牢記應急聯繫方式等。

同時，使館特別強調，柬埔寨政府近期持續加大對電信網絡詐騙、網絡賭博、非法拘禁等違法犯罪活動的打擊力度，要求來柬中國公民「潔身自好」，遠離「黃賭毒」，不參與網絡博彩及電信詐騙等違法活動，不輕信「高薪招聘」等虛假信息，以免陷入非法務工風險。

注意事項還指出，柬埔寨政府近期加強對外國公民合法入境及居留身分的檢查，要求入境旅客隨身攜帶護照原件並配合現場查驗。如未攜帶護照，需及時提供護照信息頁、入境記錄及有效簽證（如有）的照片或影印本，或護照補辦、簽證延期等相關證明材料以供核實。如在過程中出現誤解或被臨時帶離核查，應保持冷靜，通過正當途徑申訴或尋求法律協助，並及時向中國駐柬使館通報情況。

此外，使館還提到，柬埔寨政府一再重申禁止邊境人員向旅客索取小費，赴柬中國公民如遇相關情況應明確拒絕，並在確保安全前提下留存證據，向使館反映。

相關消息一出，微博上出現大批大陸網友討論。有不少大陸網友表示，「聽勸不去」、「這地兒還免簽？」另有網友表示，這是「最恐怖信息！別的國家對華免簽，我覺得是一件幸事，柬埔寨、緬甸這些邪惡國家，我看就免了吧」、「此時柬埔寨釋放對華公民免簽政策，顯然是電詐池中缺水了，等著人去補水。你還沒敢去嗎？」

還有網友指出，「一個是高考完了，另一個是馬上暑假了，真是挑時間啊」、「潔身自好的人會去那個地方旅行？」