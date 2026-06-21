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前新疆副主席朱昌杰被查 七五事件後曾大力維穩

中央社／ 北京21日電

曾任新疆自治區副主席、公安廳長的朱昌杰在退休8年後被查。他在2009年新疆「七五事件」後任當地公安廳中共黨委書記和廳長，配合當局採取高壓治理；他也是阿克蘇地區連續第3任落馬的書記。

中共中央紀委國家監委網站20日發布消息，新疆維吾爾自治區政府前黨組成員、副主席朱昌杰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開簡歷顯示，朱昌杰69歲，長年在新疆工作，2005年擔任阿克蘇地委書記。

2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊的示威活動演變成大規模維吾爾族及漢族的衝突，造成死傷，被稱為「七五事件」。這之後，新疆維吾爾自治區當局採取更高壓的治理手段，朱昌杰就是在這一年9月轉任新疆維吾爾自治區公安廳黨委書記、廳長，時間長達近8年。

他並在2011年7月被任命為新疆維吾爾自治區政府副主席，直到2017年2月卸任新疆公安廳黨委書記、廳長，2018年1月卸任新疆副主席。

根據中新社2010年3月的報導，朱昌杰在擔任新疆公安廳長後曾表示，已最大限度地減少各類案件的發生，排查化解社會矛盾，維護了新疆社會大局穩定。新疆公安工作面對前所未有的維穩壓力，基層民警日夜奮戰在維穩第一線，經受著嚴峻考驗。

2021年9月，已退休的朱昌杰擔任中國警察協會副會長，今年4月還有他出席相關活動的報導。

陸媒財新網報導，阿克蘇地區是朱昌杰仕途中唯一一次主政的地區。他被查後，阿克蘇地區已有連續3任前地委書記落馬。

隨著朱昌杰被查，2022年中共20大至今已有6名高官落馬，包括前新疆黨委書記馬興瑞。今年1月至今，已有34名「中管幹部」落馬，這些人由中共中央任命、並由中共中央組織部備案管理，是副部級以上幹部，或部分重要單位的正廳級、副廳級幹部。

新疆 維吾爾 中共 烏魯木齊

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