陸國安部示警：網路彈窗廣告恐被用於情報搜集與滲透

大陸國安部多次發布各類「洩密」案例示警，範圍涵括食衣住行，從老舊路由器、跨境購物、應用程式授權，到豬腳飯訂單及慎防「美男計」等。大陸國家安全部21日通報指，常見於網路場景的彈窗廣告，也可能被境外間諜情報機關用於情報搜集、目標篩選與思想滲透等活動，對其國家安全構成威脅。

大陸國安部21日在微信公眾號發布消息指，「觀看廣告領取福利」「觀看廣告解鎖免費時長」等彈窗廣告在網路場景中十分常見。然而，大陸國安相關機關工作發現，境外間諜情報機關正利用彈窗廣告開展情報蒐集、目標篩選和思想滲透等活動，對其國家安全構成威脅。目前，大陸國安機關已依法責令有關網路平台營運者立即停止為不明境外連結提供廣告推送服務，並阻斷潛在危害擴散。

文章稱，打開網頁或啟動APP時，眾人經常會遇到各種廣告，不僅「跳過」鍵難以找到，也容易誤觸跳轉。這些「霸屏」（指霸占螢幕）彈窗廣告不僅擾亂正常網路秩序，也給不法分子可乘之機。

文章列舉相關風險指，「個性廣告推送」可能成為資訊外洩途徑。用戶點擊彈窗廣告後，應用會向廣告公司回傳儲存在APP資料庫中的個人隱私與興趣特徵等資訊，廣告公司再進行精準推送。近期大陸國安機關發現，境外間諜情報機關與個別廣告公司勾連，整合社交媒體資訊與定位數據，勾勒用戶行蹤與人物畫像並進行針對性拉攏策反。

在「網路內容分發」方面，文章指出，商業廣告透過內容分發網路（CDN）傳播，境外間諜情報機關可能藉此在彈窗廣告中夾帶連結，透過境外節點繞過監管，在境內隱蔽投放，部分內容甚至涉及意識形態滲透，對大陸的國家安全造成威脅。

文章還提到，近年來相關部門已陸續推出《互聯網彈窗信息推送服務管理規定》《互聯網廣告管理辦法》等部門規章，從制度層面劃定紅線，明確要求彈窗廣告資訊應當具有可識別性，顯著標明「廣告」和關閉標誌，確保彈窗廣告可一鍵關閉。面對境外間諜情報機關日益隱蔽的網路滲透手段，網路平台營運者和廣大用戶都要加強防範、防止中招。

文章強調，網路平台營運者應切實履行主體責任，嚴把內容審核關，謹慎投放來源不明確、內容不可控的第三方廣告，杜絕不法廣告連結的傳播，共同守護網路安全。

文章並提醒，用戶應盡可能關閉APP非必要的定位、相簿與通訊錄權限，視情況重置廣告識別符並關閉追蹤功能，謹慎點擊「查看詳情」「福利領取」等跳轉按鈕。如發現涉及歪曲事實或攻擊抹黑大陸當局和中共等內容，應保留證據並通報相關部門或向國家安全機關舉報。