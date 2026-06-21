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立陶宛政壇對華關係陷分歧 總統促外長修復與陸關係

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）近日稱，已向外長布德里斯發出「最後通牒」，要求修復與中國的關係，否則將影響其去留。（歐新社）
據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）近日稱，已向外長布德里斯發出「最後通牒」，要求修復與中國的關係，否則將影響其去留。（歐新社）

立陶宛政壇近期就對中國大陸的關係修復路線爭執不休。立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛總理魯吉尼涅稱，立國正與中國就恢復外交關係進行談判，但尚未採取任何具體措施；外交部長布德里斯則強調，相關對華接觸必須保持低調，以免公開討論影響談判進展。與此同時，立陶宛總統瑙塞達指出，他已向布德里斯發出「最後通牒」，要求其修復與中國的關係，否則將影響其職位去留。

據LRT報導，瑙塞達19日表示，已向布德里斯發出「最後通牒」，稱其只有修復與中國的關係才能保住職位。他指出，「關於與中國關係正常化以及落實與台灣地區敲定的目標，必須在這些問題上拿出一定成果。若令人滿意且一切正常，我希望布德里斯能繼續留任，否則將以另一種方式看待這個問題。」他並稱，計畫下周與立陶宛社會民主黨領導人討論人事安排。

此前，立陶宛總理魯吉尼涅18日表示，立陶宛正與中國就恢復外交關係進行談判，但尚未採取任何具體行動。她在議會答詢時既未證實也未否認「允許中國設立代表處」的說法，並稱外交聯繫有助於解決人員往來等實際問題。

大陸網路媒體《觀察者網》提到，立陶宛外交部同日表示，無法證實相關說法，但承認雙方正就恢復外交關係及外交機構運作條件進行對話，強調目前處於敏感階段。該部門並指，立陶宛已提出恢復外交使團運作的建議，並願在國際法與外交慣例框架內推進協商，稱目標是恢復與中國外交關係正常化，並與歐盟其他成員國一致。

該部門重申，這是一個複雜且耗時的過程，需要雙方共同努力與相互同意。立陶宛恪守「一個中國原則」，不承認台灣地區是獨立的，也未與其建立外交關係。

與此同時，立陶宛國會內部對中國的政策分歧持續顯現。議會外交委員會副主席帕維里奧尼斯批評政府相關決定未經充分討論，並稱「允許中方設立代辦處」將降低國家地位，並預測中方可能提出更多條件。

《觀察者網》指出，帕維里奧尼斯為立陶宛對中強硬派代表人物，並在今年初率團訪問台灣。

此外，報導指出，因對華關係修復進展有限及涉北約言論爭議，布德里斯亦受到批評。2021年立陶宛允許台灣設立「台灣代表處」後，兩國關係陷入僵局。今年2月，魯吉尼涅曾稱該決定為戰略性錯誤。

大陸外交部發言人林劍日前曾表示，中方同立方溝通大門始終敞開，希望立方將改善關係的意願轉化為實際行動，回到恪守一個中國原則的正確軌道上。

立陶宛 外交部 魯吉尼涅 中國

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