陸發布颱風公報 「米克拉」將逐漸向台灣東部海面靠近

川普政府於2025年底發布的《美國國家安全戰略》（NSS），一個核心轉變是，明卻表態美國不願再承擔單向保護者角色，轉而公開要求第一島鏈的盟友與夥伴必須大幅提高自身責任，而這很可能已被北京方面解讀為，美國接受喪失以第一島鏈為地緣支點全面遏制中國的實力基礎。美國的主動示弱，顯然激勵了中國向前突破的躁動。

2026-06-21 07:00