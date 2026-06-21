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陸發布颱風公報 「米克拉」將逐漸向台灣東部海面靠近
大陸中央氣象台21日10時發布颱風公報指出，今年第7號颱風「米克拉」的中心今日上午8時位於台灣鵝鑾鼻東偏南方向約1,480公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有10級（28米/秒），中心最低氣壓為982百帕，七級風圈半徑為160-240公里，十級風圈半徑為80-90公里。
大陸中央氣象台預計，「米克拉」將以每小時25公里左右的速度向西北方向移動，強度繼續增強，最強可達「強颱風級」或「超強颱風級」（48-55米/秒，15-16級），並逐漸向台灣島東部海面靠近，23日晚上之前對中國海域無影響。
中國大陸的颱風等級區分標準與台灣不同。根據中央氣象署最新颱風消息，「米克拉」目前為輕度颱風。若未來近中心最大平均風速達到每秒51.0公尺以上（相當於風力16級以上），按中央氣象署的颱風強度劃分標準才屬於「強烈颱風」。
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